Klimakonference i Colombia fokuserer på udfasning af fossile brændstoffer

En international klimakonference i Santa Marta, Colombia, har samlet over 50 lande for at diskutere og fremme en hurtig udfasning af fossile brændstoffer. Konferencen er et resultat af frustration over manglende fremskridt i FN's klimakonferencer og udelukker bevidst olieindustrien.

En klimakonference med fokus på udfasning af fossile brændstoffer er blevet afholdt i Santa Marta, Colombia , på initiativ af Colombia s miljøminister Irene Vélez Torres og Hollands minister for klima og grøn vækst Stientje van Veldhoven.

Konferencen har samlet repræsentanter fra over 50 lande, inklusiv Danmark, bestående af NGO’er, forskere og højtstående embedsmænd. Et centralt element ved dette alternative klimatopmøde er den bevidste udelukkelse af olieindustrien, hvilket afspejler en stigende frustration over manglen på konkrete resultater fra FN’s årlige klimakonferencer, COP-møderne. Kritikken går på, at disse møder ofte ender med udvandede beslutninger, der ikke i tilstrækkelig grad adresserer den primære årsag til klimaforandringerne: vores fortsatte afhængighed af fossile brændstoffer.

Konferencen i Santa Marta er et forsøg på at skabe et mere fokuseret og handlingsorienteret forum, hvor udfasningen af olie, gas og kul er det eneste formål. Selvom store udledere som USA, Rusland, Kina og Indien ikke deltager, er de heller ikke ønsket velkomne, ifølge Colombias miljøminister. Initiativet opstod efter frustrationer ved det seneste klimatopmøde i Brasilien, hvor problematiseringen af fossile brændstoffer blev anset for utilstrækkelig.

Den aktuelle geopolitiske situation, med krig i Mellemøsten og deraf følgende stigende og mere uforudsigelige oliepriser, understreger ifølge Hollands minister for klima og grøn vækst, Stientje van Veldhoven, nødvendigheden af at accelerere udfasningen af fossile brændstoffer. Hun fremhæver, at en overgang til grøn energi ikke kun er gavnlig for klimaet, men også styrker energiuafhængigheden og skaber grundlaget for en bæredygtig økonomi. DR’s klimakorrespondent, Maria Andersen, udtrykker håb om, at den nuværende energikrise kan skabe et politisk momentum for handling.

Hun understreger vigtigheden af, at udbygningen af vedvarende energi ikke blot dækker et stigende energiforbrug, men reelt erstatter fossile brændstoffer. Konferencen i Santa Marta ses ikke som en erstatning for FN’s klimatopmøder, men som et supplement, der kan bidrage til at skabe fremdrift og inspirere resten af verden til at handle hurtigere.

Selvom konferencen ikke fører til bindende aftaler, er der en forventning om, at den kan skabe en mere direkte og ærlig dialog om behovet for at udfase fossile brændstoffer. Konferencen forventes afsluttet natten mellem onsdag og torsdag dansk tid. Den er et signal om, at en gruppe lande er villige til at gå direkte til kernen af problemet og kræve handling





