Klimaforandringer truer danske bøge og verdens skove: Ny forskning viser alvorlige konsekvenser

Vi gransker studiets metode omhyggeligt og sørger for at tydeliggøre alle usikkerheder og forbehold. Som et særligt kendetegn for vores arbejde, nøjes vi ikke med at tale med de forskere, der står bag det nye studie. Vi interviewer altid også videnskabsfolk, der er eksperter på området, men som ikke selv er involveret i det specifikke forskningsprojekt. På den måde sikrer vi uafhængige vurderinger af studiets betydning og hvordan det passer ind i den eksisterende forskning på området.\I artiklerne 'Ny forskning viser' på Videnskab.dk fokuserer vi på nuancer, perspektiver og stærke, uafhængige kilder. Læs mere om vores journalistiske metoder her… Forestil dig lysegrønne kroner mod forårshimlen. De brede bøgetræer, som vi synger om i vores nationalsang, vil sandsynligvis ikke overleve klimaforandringerne. Ifølge et nyt studie, udtaler Jens-Christian Svenning, professor i økologi ved Aarhus Universitets Institut for Biologi, en af forskerne bag studiet. »Det skyldes flere perioder med varm tørke om sommeren. Tyske rødgraner bliver desuden så svækkede i tørken, at de er sårbare over for angreb af barkbiller,« fortsætter professoren, som er leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO). Studiet, der for nylig er udgivet i tidsskriftet PNAS, viser, at de danske bøgetræer og rødgraner vil få det svært, i takt med at gennemsnitstemperaturen stiger med tre-fire grader i dette århundrede.\Studiet påpeger, at bøg og rødgran ikke uddør på globalt plan. De to træarter kan fremover overleve andre steder i verden, herunder længere nordpå i Skandinavien. Jens-Christian Svenning og hans kolleger har i deres studie undersøgt, hvordan 32.000 ud af verdens cirka 70.000 forskellige træarter vil blive påvirket af den globale opvarmning. Studiet viser, at alle 32.000 arter vil blive påvirket, enten ved at deres udbredelsesområde indskrænkes eller flytter sig, i takt med at den globale gennemsnitstemperatur stiger. Årsagen er, at det i dette århundrede mange steder vil blive så varmt og tørt, at arterne ikke længere vil kunne trives der, hvor de findes i dag. Forskerne fra Aarhus Universitet har udarbejdet en database med information om 42.000 træarters udbredelsesområder. Det nye studie inkluderer de 32.000 mest almindelige arter. Forskerne har sammenholdt arternes udbredelsesområder med klimamodellernes forudsigelser for, hvordan klimaet ændrer sig i Jordens forskellige klimazoner i løbet af dette århundrede. Resultatet er, at mange steder i verden vil varme og tørke udpine skovene i dette århundrede. Samtlige træarter vil blive påvirket af klimaforandringerne i deres udbredelsesområder. Dette betyder ikke nødvendigvis, at arterne uddør; i de fleste tilfælde vil der fortsat være områder på kloden, hvor de kan trives. Erik Dahl Kjær, der er professor i skov- og landskabsøkologi på Københavns Universitet, har læst studiet, men har ikke været involveret i det. Han udtaler: »Det er meget relevant forskning, der bekræfter noget, vi har vidst længe: Klimaforandringerne får store konsekvenser for verdens skove. Det er spændende og nyt, at forskerne har undersøgt udviklingen globalt og har lavet en grov analyse af, hvordan opvarmningen vil påvirke tusindvis af arter, frem for blot at nærstudere en enkelt art.« Konsekvenserne er særligt alvorlige i middelhavsregionen, hvor store skovarealer risikerer at gå tabt på grund af ørkendannelse. Værst er situationen i Amazonas, verdens største regnskov, som risikerer at kollapse. Hvis dele af regnskoven kollapser, vil det få katastrofale konsekvenser for hele verden. Det nye studie forudsiger, at store dele af Amazonas vil blive forvandlet til udpinte økosystemer med meget få arter i dette århundrede. Dette skyldes, at regnskoven er placeret i en klimazone, der er udsat for udtørring. Udtørring fører til højere fordampning, hvilket de tropiske træarter ikke trives under. Når regnskoven skrumper, accelereres den globale opvarmning, da skovens træer og planter optager og binder kulstof. Når træerne dør, frigives kulstoffet som CO2. Regnskoven bidrager desuden til et fugtigt klima, og når den skrumper, øges tørken. Udviklingen vil have alvorlige konsekvenser for biodiversiteten, da en stor del af verdens arter af dyr, planter og svampe er afhængige af regnskovens træer. I takt med at klimaet ændrer sig, vil træarterne tilpasse sig over tid





