Klapvogn brændt ned i ghettoen Taastrupgaard

Valeriia stillede sin klapvogn i ghettoen Taastrupgaard og lod sin datter lege. Få minutter senere var der sat ild til den. 33-årige Valeriia Poliakova fortæller om sin chokerende oplevelse, da hun kom ned til den udbrændte klapvogn.

Hun og hendes veninde havde netop hentet deres børn fra børnehave, og de legede sammen på legepladsen. Da Valeriia Poliakova kom ned til den udbrændte klapvogn, kontaktede hun og veninden straks politiet. Et par betjente ankom kort efter, og mens de var der, kom drengene ifølge Valeriia Poliakova tilbage til legepladsen. De fik sig en snak med politiet.

Drengene nægtede dog ifølge Valeriia Poliakova at have brændt klapvognen ned og fik lov at gå igen. Valeriia Poliakova er ukrainer og kom til Danmark for tre år siden i forbindelse med krigen i hendes hjemland. Hun er meget taknemmelig over for Danmark for husly og alle de muligheder, hun har fået. Alligevel vil hun gerne fortælle sin historie for at sætte fokus på Taastrupgaard, der pr. 1. december 2025 ifølge Social- og Boligministeriet fortsat blev kategoriseret som et 'parallelsamfund'





