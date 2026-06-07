Kirkeministeriet lukket: Biskop advarer om udfordringer i den nye sundhed‑og‑kirke‑sammenslutning

Ida Auken overtager både sundheds‑ og kirkeministeriet, hvilket betyder afslutningen på kirkeministeriets 110‑årige selvstændighed. Biskop Henrik Stubkjær udtrykker bekymring for både kirkelige vedligeholdelsesudfordringer og manglende tro‑ og kirkereferencer i regeringsgrundlaget, men håber på et positivt samarbejde.

Onsdag blev det officielt, at den kommende regering vil lukke det fire århundreder gamle kirkeministerium, efter at Socialdemokratiets Ida Auken blev udnævnt til både sundheds‑ og kirkeminister.

Selvom det ikke er usædvanligt, at kirkeministeren også bærer et andet portefølje, markerer dette skridt afslutningen på en 110 år lang periode, hvor kirken havde sit eget separate ministerium. Fra nu af vil én departementschef skulle lede både sundheds‑ og kirkeområdet, og denne nye strukturelle sammenslutning har straks vakt bekymring i kirkelig kredse.

Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift, påpeger, at sundhedsområdet er enormt både i omfang og i politisk betydning, og han forstår derfor, hvis regeringen vælger en chef med solid erfaring inden for sundhed. Samtidig understreger han, at kirken står over for egne presserende udfordringer, som også kræver kompetent ledelse, især i lyset af den demografiske udvikling, hvor mange borgere flytter fra land til by.

De mange historiske sognekirker, mange af dem med bygninger fra middelalderen, er i stigende grad presset af høje vedligeholdelsesomkostninger, og dette er et problem, som biskopen mener, må løses uden at blive tabt i den nye ministerielle struktur. Biskop Stubkjær udtrykker også frustration over, at regeringsgrundlaget slet ikke nævner tro, kirke eller åndelig oprustning. Han ser dette som et tegn på, at den nye regering i forvejen har et svagt grundlag for at fastholde et konstruktivt samarbejde med kirken.

Situationen forværres af, at den forrige regering fjernede den store bededag uden at inddrage kirken i beslutningsprocessen, en handling, som Stubkjær beskriver som skadelig for tilliden mellem stat og kirke. Han advarer om, at lignende ensidige beslutninger kan underminere det traditionelle partnerskab og føre til gensidig skade for både statslige institutioner og kirkens rolle i det danske samfund.

På trods af kritikken ønsker biskoppen at gå ind i et positivt samarbejde med den nye minister, Ida Auken, som har en teologisk baggrund og derfor i hans øjne besidder en indledende forståelse for kirkens udfordringer. Stubkjær udtaler, at han har tillid til, at hun vil lytte og støtte kirken, selvom den mister sit eget ministerium.

Han fremhæver, at Danmark allerede har verdens bedste kirkesystem, og at det er et fælles ansvar at beskytte og videreudvikle det, uanset hvilken administrativ ramme der er. Selvom kirkeministeren ikke kunne stille til interview med TV Midtvest, står budskabet klart: den nye sammenslutning af sundheds‑ og kirkeområdet skal ikke gå ud over kirkens selvstændighed og evne til at løse sine egne driftsmæssige udfordringer.

Biskopens håb er, at en konstruktiv dialog vil sikre, at kirkens historiske arv og nutidige funktion bevares i den kommende regerings tid





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