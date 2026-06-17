Kinesiske topfolk ønsker samarbejde og advarer mod EU's forsøg på at begrænse handel med Kina. EU-kommissionen forsøger at begrænse handel med Kina gennem told og restriktioner, men kinesiske eksperter mener, at dette vil skade økonomien i EU's medlemslande.

Fra ørkenbyen Dunhuang til metropolen Shanghai ønsker kinesiske topfolk samarbejde og advarer om, at EU's forsøg på at begrænse handel med Kina vil skade økonomien i EU's medlemslande.

EU-kommissionen forsøger i stigende grad at begrænse handel med Kina gennem told og potentielle restriktioner mod import af kinesisk teknologi. Alt fra billige kinesiske elbiler til batterier, stål og solpaneler bliver opfattet som en trussel mod EU's industrialisering. Derfor må EU nu tage yderligere skridt for at værne sig mod Kina, mener Kommissionen. Men den 2. juni, mange tusinde kilometer øst for Bruxelles i den kinesiske by Dunhuang, lyder der helt andre toner.

Her deltager Arbejderen i Den Tredje Konference for Sinologer (personer, der studerer Kina). Fra store dele af verden er hundredvis af eksperter rejst i delegationer til Dunhuang, en oasis i Kumtag-ørkenen, der historisk har fungeret som et vigtigt knudepunkt for Silkevejen. For flere tusinde år siden mødtes folk fra forskellige civilisationer og religioner her med hinanden gennem handel. - Dunhuang og ånden af Silkevejen fremmer visionen om lighed mellem civilisationer, siger Ji Bingxuan fra scenen.

Han er præsident for Den Kinesiske Forening for International Forståelse (CAFIU), der er vært for konferencen. - Vi bør afvise isolation og ekskludering samt undgå mistanke og mistillid mellem lande. Ved at opsætte barrierer vil internationalt samarbejde blive belastet, fortsætter Bingxuan. Under konferencen fra 2. til 4. juni bliver der draget paralleller mellem den historiske silkevej og Kinas nutidige Bælte- og Vej-Initiativ (BRI), der har til hensigt at forbinde verdens lande i historiens største handelsnetværk med hjerte i Kina.

En bærende ambition med BRI er at skabe en verden, hvor lande lever i harmoni med hinanden. - Silkevejen skabte gensidige fordele. I dag sker forandringer, som man kun ser én gang i hvert århundrede, med krige og konflikter i verden. I det lys bør vi igen finde en fælles vej fremad og opretholde fred og samarbejde.

Vi bør værne om åbenhed og inklusion, samarbejde om den teknologiske udvikling og lære af hinanden, siger Liu Haixing, formand for Den Internationale Afdeling i Kinas Kommunistiske Parti (CCP). Ursula von der Leyen, præsident for EU-kommissionen, mener, at Kina holder prisen på kinesiske elbiler





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