Kinesisk mysterium i Blåbjerg Plantage: Hvad betyder '採磨菇林子'?

Et område i Blåbjerg Plantage er markeret med et kinesisk navn på Google Maps, hvilket har skabt undren. Vi undersøger, hvad navnet betyder, og hvorfor det er dukket op i det vestjyske.

Et usædvanligt fund i Blåbjerg Plantage har vakt nysgerrighed. Et område, der ligger på Naturstyrelsen s grund mellem Råsted og Vind, er markeret på Google Maps med et navn skrevet på kinesisk: '採磨菇林子'.

Dette har naturligvis rejst spørgsmålet om, hvorfor et stykke af Kina pludselig er dukket op midt i det vestjyske landskab. For at forstå betydningen af den kinesiske tekst, blev der søgt hjælp hos Ling Hu, en kinesisk kvinde, der har boet i Danmark i 25 år. Hun forklarede, at '採磨菇林子' oversættes til 'svampe-samle-skov', hvilket indikerer, at området er et populært sted for svampeplukning.

Ling Hu understregede, at svampeplukning er en udbredt hobby blandt kinesere i Danmark, og at mange samler alle spiselige svampe, de kan finde, sammen med familie og venner. For at verificere, om det markerede område rent faktisk er et godt svampeområde, blev Bo Jonø, bestyrelsesmedlem i en regional svampeforening og en passioneret svampeentusiast, kontaktet. Han bekræftede, at området er kendt for sine tragtkantareller.

Ifølge Bo Jonø er det muligt at fylde en hel kurv med svampe på kort tid i dette område, især i september måned, hvor kantarellerne er i sæson. Naturstyrelsen er ikke bekendt med den kinesiske markering, men oplyser, at alle er velkomne til at samle svampe til eget forbrug på deres områder. Jens Henrik Jacobsen, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen, understreger vigtigheden af at være sikker på, hvad man spiser, før man indtager svampe.

Google Danmark, ved kommunikationschef Jesper Vangkilde, er i gang med at undersøge, hvorfor området er navngivet på kinesisk og hvem, der har foretaget ændringen. Han påpeger, at Google Maps modtager 50 millioner ændringer dagligt, og ikke alle bliver godkendt med det samme. Brugerbidragene er dog med til at holde kortet opdateret i realtid, og Vangkilde ser positivt på tilføjelsen af vandreområder. Mysteriet er endnu ikke fuldt opklaret, men Ling Hu har en teori.

Hun mener, at markeringen er blevet tilføjet for at gøre det nemmere for kinesere, der ikke er fortrolige med området, at finde frem til svampepladsen. Hun ser det som en positiv ting, at der er flere steder, hvor man kan samle svampe, og at det kan bidrage til at flere kommer ud i naturen.

Selvom Google endnu ikke har fundet kilden til markeringen, er det tydeligt, at den har vakt interesse og skabt en lille smule international opmærksomhed omkring et ellers ganske almindeligt stykke dansk natur. Fundet illustrerer også, hvordan Google Maps er blevet et dynamisk værktøj, der konstant ændres og opdateres af brugere over hele verden. Det er et eksempel på, hvordan teknologi kan bringe forskellige kulturer tættere sammen, selv i en tilsyneladende simpel kontekst som svampeplukning.

Den kinesiske markering er måske ikke en officiel betegnelse, men den viser, at Blåbjerg Plantage er blevet opdaget af en gruppe mennesker, der værdsætter naturen og glæden ved at samle svampe





Blåbjerg Plantage Svampe Kina Google Maps Naturstyrelsen

