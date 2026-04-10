Kinesisk forskningssamarbejde under lup: FE og PET advarer om sikkerhedsrisici

Samarbejdet mellem danske universiteter og kinesiske forskningsinstitutioner, som Sino-Danish Center (SDC), er under kritik. FE og PET advarer om spionage og sikkerhedsrisici.

Dronning Margrethe markerede i 2014 starten på et forskningssamarbejde i Kina ved at tage det første spadestik til et nyt domicil. Nu, efter mange års samarbejde, lyder der advarsler fra både Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Politiets Efterretningstjeneste (PET) og eksperter om de potentielle skyggesider ved dette samarbejde.

Baggrunden er et samarbejde mellem samtlige danske universiteter og det kinesiske Chinese Academy of Sciences (CAS), et universitet som ifølge FE har tætte forbindelser til det kinesiske militær. Dette samarbejde, kendt som Sino-Danish Center (SDC), blev etableret i 2010 med ædle intentioner om vidensdeling og forskningssamarbejde, og har siden da optaget omkring 150 studerende årligt og været involveret i 250 ph.d.-projekter. De oprindelige intentioner var at fremme forskning og innovation, men advarslerne peger på en række risici forbundet med samarbejdet, især fordi CAS er forpligtet til at samarbejde med staten og dermed også det kinesiske militær. \De bekymringer, der udtrykkes af de danske efterretningstjenester og allierede lande, er fokuseret på, at flere af forskningsfelterne inden for SDC-samarbejdet anses for at være sensitive og potentielle mål for spionage. Dette rejser spørgsmål om beskyttelse af intellektuel ejendom, forskningens sikkerhed og de potentielle konsekvenser for Danmarks nationale sikkerhed. Det er vigtigt at forstå, at forskningssamarbejde er afgørende for innovation og fremskridt, og at vidensdeling kan bidrage til forbedrede levevilkår globalt. Samarbejdet med Kina havde som mål at fremme denne udvikling. Men de nuværende advarsler understreger behovet for en omhyggelig afvejning af fordele og risici, samt nødvendigheden af at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dansk forskning og nationale interesser. Det er afgørende at beskytte vital viden, men samtidig opretholde et internationalt forskningsmiljø. Spørgsmålet er, hvordan man bedst balancerer disse hensyn. \Den aktuelle diskussion om forskningssamarbejdet med Kina rejser også spørgsmål om Danmarks overordnede forskningsstrategi og internationalt samarbejde. Hvor går grænsen for, hvilken viden der kan deles, og hvordan sikrer man, at samarbejdet ikke kompromitterer nationale sikkerhedsinteresser? Der er behov for en grundig analyse af de specifikke forskningsfelter, der er involveret i SDC-samarbejdet, og en vurdering af de potentielle risici forbundet med hvert enkelt felt. Desuden er det vigtigt at overveje alternativerne til Kina som samarbejdspartner, samt at undersøge omfanget af forskningssamarbejdet med andre lande, såsom USA. Der er også et aspekt vedrørende de globale magtforhold. Mens Kina i de senere år er blevet mere fremtrædende, er det vigtigt at huske, at også andre lande kan udgøre sikkerhedsmæssige udfordringer. Det er derfor nødvendigt at have en bredere forståelse af de globale risici og muligheder inden for forskning og innovation. Diskussionen om SDC-samarbejdet er derfor ikke kun en diskussion om Kina, men også en diskussion om Danmarks position i den globale forskningsverden og om, hvordan vi bedst beskytter vores interesser i en tid med stigende geopolitiske spændinger





Trump's Udtalelser Vækker Bekymring om Nato og GrønlandDonald Trumps seneste udtalelser på Truth Social stiller spørgsmålstegn ved Nato-samarbejdet og Grønlands rolle i amerikansk sikkerhedspolitik, hvilket gentager tidligere kritik fra hans præsidentperiode.

Aarhus Universitet og Berygtet Kinesisk Universitet: Et Langvarigt Samarbejde Under LuppenAarhus Universitet havde et årelangt samarbejde med Harbin Institute of Technology, et kinesisk universitet kendt for sine forbindelser til militæret. Dette samarbejde, der startede med etableringen af et iNANO-center i Harbin baseret på Aarhus Universitets model, rejser spørgsmål om forskningsetik, sikkerhed og potentielle risici i internationale samarbejder.

Aarhus Universitets Samarbejde med Kinesisk Universitet Vækker BekymringAarhus Universitets mangeårige samarbejde med Harbin Institute of Technology (HIT), et kinesisk universitet med bånd til militæret, rejser spørgsmål om etiske overvejelser og potentielle risici. Samarbejdet, der startede med iNANO-centret som model for en kinesisk forskningssatsning, fremhæver behovet for kritisk vurdering af internationale partnerskaber.

Aarhus Universitet i årelangt samarbejde med kinesisk universitet med militære båndAarhus Universitet havde et langvarigt samarbejde med Harbin Institute of Technology, et kinesisk universitet kendt for sine forbindelser til militæret. Dette rejser spørgsmål om etiske overvejelser og implikationer af samarbejdet.

Tysk forsker advarer mod tætte universitets-samarbejder med KinaEn tysk forsker, der har arbejdet på et kinesisk universitet, advarer danske universiteter mod at indgå for tætte samarbejder med kinesiske institutioner, grundet oplevelser af statslig pres og indflydelse på forskningen.

