Kinesisk border collie blev stjålet og solgt til restaurant

En kinesisk border collie blev stjålet og solgt til en restaurant, hvor den blev slagtet og tilberedt. Hunden var blevet bortført af to gerningsmænd, mens den lå på en mark. Den tillidsfulde hund var blevet berømt i Kina som trofast ledsager for rejsebloggeren Guo, som tog hunden med på sine eventyr.

En kinesisk border collie blev stjålet og solgt til en restaurant, hvor den blev slagtet og tilberedt. Hunden var blevet bortført af to gerningsmænd, mens den lå på en mark.

Den tillidsfulde hund var blevet berømt i Kina som trofast ledsager for rejsebloggeren Guo, som tog hunden med på sine eventyr. Da Guo fik at vide, at hans hund var blevet bortført, fløj han straks hjem og lykkedes det ham at opspore en af de formodede tyve. Hunden havde et halsbånd med en sporingsenhed, og Guo tilbød manden et pengebeløb for at få sin elskede hund tilbage.

Men manden forsvarede sig med, at han havde forvekslet Chutou med en herreløs hund og havde solgt hunden til restauranten for omkring 160 kroner. Her var den bortførte hund allerede blevet slagtet og tilberedt, ligesom dens pels ikke længere fandtes. Guo har indgivet en politianmeldelse, men det er ikke klart, om lokale myndigheder vil retsforfølge tyveriet, da værdien af den stjålne hund ikke overstiger 2.000 yuan (godt 1900 kroner)





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