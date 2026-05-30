Kinesisk blød magt? Danske DJ Hedegaard i tvist om dokumentar fra Tibet

Den danske DJ og producent Rasmus Hedegaard har produceret en dokumentar og et album efter et ophold i ti kinesiske provinsher, herunder Tibet. Samarbejdet med et statsejet kinesisk medieselskab har dog vækket debat om, om projektet er en ren kulturel udveksling eller en del af Kinas nye strategi for blød magt.

Den danske DJ og musikproducer Rasmus Hedegaard , kendt under Kunstnernavnet Hedegaard, har i mange måneder været i Kina som del af et omfattende musikprojekt. Hans rejse førte ham til ti kinesiske provinser, hvor han undersøgte lokale musikalske traditioner og etniske kulturer.

Resultatet er en dokumentarserie og et album, hvor han omdanner ældgamle melodier til moderne elektroniske værker. Projektet er blevet til i samarbejde med et af Kinas største medieselskaber, den statsejede iChongqing. Dette samarbejde har dog også været genstand for intens debat, især fordi rejsen også omfattede et besøg i Tibet, et område, som Kina annekterede i 1950 og som forbliver et sensitivt emne i den internationale politik.

På Tibets nationale oprørsdag den 10. marts er der traditionelt store demonstrationer mod det kinesiske styre, hvilketunderstreger den komplekse historie og de pågående spændinger. Mette Thunø, ph.d. i kinastudier og lektor ved Aarhus Universitet, fortolker samarbejdet som et eksempel på Kinas nye form for blød magt. Hun forklarer, at Kina i stedet for traditionel, direkte propaganda, nu øger sin indflydelse ved at skabe positive oplevelser gennem internationale kunstnere og influencere med et bredt publikum.

Formålet er at fremstille landet som moderne, kreativt og kulturelt mangfoldigt, og dermed opbygge et mere harmonisk billede internationalt. Ifølge Thunø er dette en strategi, der er udviklet i løbet af de seneste par år, hvor kultur, musik og oplevelser anvendes aktivt til at promovere byer og regioner og derved styrke landets image.

Hun påpeger, at vestlige kunstnere med mange følgere ofte har større trovædighed, og at de derfor inviteres og giver adgang til specifikke dele af Kina, som de kan dele med deres globale publikum. Trods at videoer til sociale medier og et musikalbum kan synes langt fra bombastisk propaganda, hævder Thunø, at effekten er den samme: at skabe en positiv fornemmelse af Kina.

Hun understreger, at begrebet propaganda bør omfortolkes i en moderne kontekst, da den traditionelle, tunge tilgang fra tiden under anden verdenskrig ikke længere er effektiv. I stedet fokuserer Kina nu på at skabe oplevelser, der skal afspejle et nyt, harmonisk og kulturrekt samfund, gennem internationale personligheder. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt en kunstner som Hedegaard blot er et værktøj i Kinas strategi, eller om han kan deltage i et kulturprojekt uden at blive en del af blød magt.

Thunø indrømmer, at det er en samlet pakke, hvor man som kunstner tager stilling til hele konteksten, når man indgår i sådanne projekter. Reaktionen fra Hedegaards side kommer via hans manager, Jon Nørgaard fra Dayl!ght Agency, der afviser enhver disse om propaganda. I et skriftligt svar til DR understreger han, at projektet er finansieret selv, og at der har været fuld kunstnerisk frihed.

Nørgaard peger på, at Kina er blevet en vigtig musikøkonomi, som overstiger markeder som Tysklands og Frankrigs, og at det derfor giver god mening for kunstnere at fokusere på dette marked. Han anfører, at det er en del af en global tendens, og at der ikke er noget unikt i at søge inspiration og publikum i Kina, især i en tid hvor AI udfordrer musikbranchen.

Således står projektet som et komplekst kryds af kulturel udveksling, kommercielle interesser og geopolitisk strategi, hvor intentionerne kan tolkes forskelligt afhængigt af perspektiv





