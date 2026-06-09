Kina og Nordkorea fordyber samarbejdet under Xi Jinpings historiske besøg i Pyongyang

Kinas præsident Xi Jinping besøger Pyongyang for første gang i syv år og indgår i møde med Kim Jong un. De to ledere aftaler at udvide samarbejdet inden for strategisk kommunikation, økonomi og sikkerhed. Besøget markerer et vigtigt skridt i forholdet mellem de to lande.

Kina s præsident Xi Jinping ankom mandag til Pyongyang hvor han blev mødt af Nordkorea s leder Kim Jong un under store ceremonier. En rød løber blev lagt ud og begge ledere deltog i en velkomstforestilling som markerer Xis første officielle besøg i landet i syv år.

I løbet af de to dage der er planlagt for besøget indgik de to ledere en række aftaler om at udvide samarbejdet på flere niveauer. Blandt de vigtigste punkter var styrkelse af den strategiske kommunikation gennem hyppigere gensidige besøg af højtstående embedsmænd samt koordinering inden for økonomisk og sikkerhedspolitisk område. Begge parter udtrykte et ønske om at bygge videre på det tætte bånd der har eksisteret i årtier og understregede betydningen af fælles handling i en usikker verdensorden





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Kina Nordkorea Xi Jinping Kim Jong Un Strategisk Samarbejde

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