Kimi Antonelli vandt sit femte Formel 1-grandprix i træk i Monaco

Den 19-årige Mercedes-kører Kimi Antonelli vandt det更多更多 Monaco Grand Prix efter en magtdemonstration, hvor han bibeholdt sin ledelse fra start til mål trods flere uheld og en race-stop. Sejren er hans femte på stribe og forstærker hans suveræne forsprang i VM-stillingen.

Kimi Antonelli fortsætter sin imponerende stime i Formel 1 og vandt søndag sit femte grandprix i træk ved at dominere løbet i Monaco. Den 19-årige italiener, der kører for Mercedes , demonstrerede endnu en gang sit overlegne talent på den krusede bane i Monte Carlo.

Løbet var karakteriseret af kaos og flere uheld, hvor syv kørere endede med at udgå. Max Verstappen var den første til at trække sig, da han efter starten mærkede motorproblemer og tvang blev til at køre direkte ind i pit. Hans Red Bull-holdkammerat Isack Hadjar kunne dog stadig nå på podiet med en tredjeplads. Ferrari ved Charles Leclerc fik en sørgelig dag i sine hjemlige gader, da bilens bremser svigtede og ham kørte ind i barrieren.

Derudover måtte adskillige andre kørere, herunder også Lewis Hamilton (Ferrari), kæmpe med tekniske udfordringer, men Hamilton udnyttede de andre udfald til at erobre en sikker andenpladsen. Efter seks løb i sæsonen fører Antonelli nu suverænt i mesterskabspuljen, mens Hamilton har passet op på andenpladsen. I Monaco har startpositionen traditionelt stor betydning, da overhaling er ekstremt vanskeligt i de smalle gader. Antonelli havde sat den absolut hurtigste tid i kvalifikationen og beholdt sin ledelse helt fra første omgang.

Hans Mercedes-team måtte endda radioæde bede om, at han holdt foden lidt fra gaspedalen, for at undgå unødvendige risici. Løbet blev flere gange afbrudt af safety car干干 og til sidst helt stoppet med under ti omgange tilbage pga. problemer med banen efter Leclerc-uheldet. Den genstart gav Hamilton en chance for at angribe, men Antonelli var uantastelig og sørgede for at tage sin femte sejr i stribe.

Denne yderligere dominerende præstation fastslår hans position som en af Formel 1's største nye talenter





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