Kim Kjær Knudsen: 'Baconbaron' og svensk grisproduktion

Kim Kjær Knudsen, en dansk storbonde, er kendt for sin karakteristiske kasket med 'I 3 bacon' og er en af de største svineproducenter i branchen. Han har en succesfuld svensk gård 'Nya Skotorp' med en fordoblet produktion af grise. Kjær Knudsen kritiserer danske dyrevelfærdskrav og mener, at diskussionen om dyrevelfærd bør ske på europæisk niveau.

Kim Kjær Knudsen har sin karakteristiske kasket på.

'I<3 bacon' står der, og det er let at udpege den danske storbonde blandt folkene på gårdspladsen. Han er konventionel svineproducent med stort K og har sammen med sin familie i alt 10.000 søer, altså hun-grise, som så producerer omkring 380.000 grise om året.

'Baconbaron' vil jeg måske hellere hedde, hvis det var, siger Kim Kjær Knudsen. På Facebook deler han hver uge videoer under navnet 'I love bacon', hvor han viser dele af produktionen frem og er af Weekendavisen blevet døbt 'svineinfluencer'. Han og familien, som tæller far Peter Kjær Knudsen og Kims to brødre, er også uden for Facebook blandt de største og mest indflydelsesrige i branchen.

En branche, som de seneste måneder har fået massiv kritik, og som nu står over for mulige stramninger af dyrevelfærden. Danske grise skal ifølge den nye regering blandt andet have mere plads, hele haler og søerne skal ikke stå fastspændt. Det får både svineproducenter og eksperter til at pege mod Sverige, som allerede har lignende krav til dyrevelfærden. Men 'svenske tilstande' vil få- Jeg synes, det er farligt.

Hvis vi tager så store skridt i Danmark på kort tid, vil mange af mine kollegaer og mig selv inklusiv skulle dreje nøglen om. Det tror jeg ikke gavner noget og slet ikke forbrugeren, siger Kim Kjær Knudsen. Kjær Knudsen-familien købte den svenske gård 'Nya Skotorp' for 10 år siden, og det har været en god forretning.

Så god at de nu fordobler den svenske produktion fra 1.000 til 2.000 søer, som oversat til slagtegrise betyder, at de går fra 30.000 til 60.000 slagtegrise årligt. Udvidelsen ses tydeligt i Sverige, hvor fundamenterne ligger på rad og række klar til at få monteret en rundbuehal på toppen med ovenloftsvinduer og smæk på ventilationen. Indenfor lugter det af dyr, men ikke nødvendigvis af gris.

Ikke som det gør i de ældre staldbygninger på matriklen, hvor stanken af tis og lort rammer ansigtet som en varm pude. Nogle vil måske sige, at det bare luger af penge. Den svenske investering handler ikke om dyrevelfærd for Kjær Knudsen, men om at sprede økonomisk risiko og om, at de var trætte af hele tiden at 'jagte omkostninger' i Danmark for at få det til at løbe rundt.

Måske var det bare sjovere at lave en svensk gris, som giver mere mønt på lommen til landmanden. Fra tanke til handel gik der en uge, og så var familien gårdejere i Halland. Hvor Kim Kjær Knudsen i Danmark i dag får 11 kroner per kilo svinekød, får han i Sverige 18 kroner, ifølge de seneste tal fra den svenske landbrugsstyrelse, Jordbruksverket. Danske kroner vel at mærke.

Til gengæld koster det også lidt mere at producere en gris i Sverige. Den skal have mere plads og mere arbejdstid. Oven i det spiser den svenske gris lidt mere, og soen får færre pattegrise. - Som tommelfingerregel koster det mig 2,50 kroner mere at lave et kilo gris i Sverige kontra i Danmark, siger Kim Kjær Knudsen.

- Den er dyrere for mig at lave, men der er også en forbruger, som gerne vil betale mig for at gøre det. Og det håber jeg også, vi kan komme til i Danmark. Jeg vil da gerne have halvt så mange grise, men tjene det dobbelte. Så kunne jeg også holde mere fri.

I Danmark er vi meget, meget prisfokuserede. Det skal være gule priser. Det skal være tilbud. Forstår man sig bedre på biler end grise, bruger Kim Kjær Knudsen dette billede: - I sidste ende lever jeg jo af at lave det, som forbrugeren gerne vil købe.

Og så længe forbrugeren gerne vil have Škoda, er det Škodaen, jeg producerer. Audien er altså den svenske gris, og Škodaen er den danske, mens Volvoen glimrer ved sit fravær i analogien. Når vi i Danmark eksporterer op mod 90 procent af det danske svinekød, hvor meget kan den danske forbruger så påvirke dyrevelfærden i de danske stalde? - Det er jo et rigtig godt spørgsmål.

Historisk set har vi i Danmark været rigtig gode til at producere til forbrugere ude i hele verden. Men de seneste fem år er rigtig meget af eksporten rykket hjem til Europa. Kim Kjær Knudsen mener, diskussionen skal tages på europæisk niveau. Det er det europæiske fællesbord, han laver gris til.

Men når man tænker på de negative påvirkninger på miljø, drikkevand og naboer, hvorfor skal Danmark så producere så meget af europæernes svinekød? - Jeg tror, det er vigtigt, at vi bidrager til det store fællesskab. Hvis vi gerne vil spise appelsiner, avocadoer og bananer, skal vi også bidrage tilbage til det store fællesskab med andre ting





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