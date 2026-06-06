KFUM's Soldaterhjem i Aalborg søger ny leder: Et hjem med tro, nærvær og relationer

KFUM's Soldatermission søger en ny leder til deres soldaterhjem i Aalborg. Stillingen indebærer ansvar for at skabe et trygt fællesskab for værnepligtige, soldater og veteraner med kristne værdier som fundament. Lederen forventes at have et kristent livssyn, evne til at lede frivillige og medarbejdere, samt stærke relationer til Forsvaret.

KFUM 's Soldatermission har nu offentliggjort en stillingsopslag for en ny leder til KFUM 's Soldaterhjem i Aalborg . Soldaterhjem met, som ligger tæt på Aalborg Kaserne, har i mange år været et samlingspunkt for værnepligtige , soldater og veteraner.

Med dette opslag søger organisationen en energisk, autentisk og visionær leder eller et lederpar, der kan videreføre og udvikle det vigtige arbejde med at skabe et hjem med tro, nærvær og relationer. Arbejdet som leder af soldaterhjemmet indebærer en stor grad af selvstændighed og ansvar, men også en tæt tilknytning til KFUM's Soldatermissions værdier og visioner.

Lederen skal kunne gøre soldaterhjemmet til det foretrukne sted for værnepligtige og andre soldater fra kasernen, samtidig med at stedet skal være aktivt for veteraner og deres pårørende. Det kræver en person, der har et kristent livs- og menneskesyn, som aktivt bringes i spil i det daglige arbejde, herunder afholdelse af aftenandagter for gæster og medarbejdere. KFUM's Soldaterhjem i Aalborg vil være et nærværende og relevant fællesskab, der følger Forsvarets udvikling.

Ved at gøre kristen tro levende og nærværende i et trygt rum, tilbyder soldaterhjemmet et sted, hvor mennesker finder hjem - midt i tjeneste, i kampen og i livet. Lederen skal derfor have evne til at opbygge og vedligeholde gode relationer til Forsvaret ved Aalborg Kaserne, samt motivation til at lede unge volontører, timelønnede medarbejdere og frivillige. Det er også vigtigt, at lederen har interesse for at arbejde med mennesker og er dygtig til at skabe tillidsfulde relationer.

Stillingen kan besættes som leder eller som lederpar, og der tilbydes lederbolig i forbindelse med soldaterhjemmet. Lønnen fastsættes efter kvalifikationer og efter statens løntrin. KFUM's Soldatermission lægger vægt på, at dette job giver mulighed for at gøre en helt konkret forskel for andre mennesker, og at egne værdier kan smelte sammen med jobbet som leder af soldaterhjemmet. Arbejdspladsen er en organisation, hvor man sammen med ansatte og frivillige skal være med til at udfolde og udleve formålet.

For yderligere information henvises til KFUM's Soldatermissions hjemmeside, hvor ansøgningsfrist og kontaktoplysninger findes





kristeligt / 🏆 21. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KFUM Soldaterhjem Aalborg Ledelse Værnepligtige

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aalborg Håndbold sikrer dansk mesterskab efter spændende sejr mod Skanderborg AGFAalborg Håndbold vinder den danske håndboldtiteland for tredje gang i træk efter en tæt kamp mod Skanderborg AGF, der endte 35-31. Klubbens dominans i sæsonen blev understreget, da nøgleaktørerne leverede, når det var mest nødvendigt.

Read more »

Herningenser spillede stor rolle, da NHL-hold kæmpede sig tilbage i finaleCarolina Hurricanes, som har danske Nikolaj Ehlers fra Aalborg og Frederik Andersen fra Herning på holdet, udlignede natten til fredag dansk tid til 1-1 i kampe i finaleserien om Stanley Cup-trofæet mod Vegas Golden Knights. Danskerholdet vandt på hjemmebane med 4-3 over Vegas-mandskabet efter et flot comeback. Fred...

Read more »

Mange ansatte klagende over forholdene på det nye Aalborg UniversitetshospitalLedelsen på det nye Aalborg Universitetshospital har indført en ny løsning for at løse de mange problemer, der er opstået siden sygehuset blev taget i brug. Alle medarbejdere kan nu følge med i, hvordan det står til med de mange udfordringer på det indre personalenet. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at den nye løsning vil give medarbejderne et bedre overblik over de mange udfordringer og hvad der skal ske i mellemtiden.

Read more »

Politi lukker Snapchat-profiler derPrinted med stoffer under Aalborg KarnevalNordjyllands Politi har succes med et nyt værktøj, der lukkede ned for en serie af Snapchat-profiler, der handlede med stoffer under Aalborg Karneval. Mere end 15.000 betjente er mobiliseret til at sikre Madrid under pave Leo XIV's besøg, og klimaforskere forudser en stigning i antallet af skybrud. Desuden findes der information om VM i fodbold udvidelse, Blå Sol festival i Randers, polsk tennisspiller i French Open-finale, og en mytologisk reference til Loke.

Read more »