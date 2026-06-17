Kevin Warsh holder renten uændret trods Trump-pres

USA's nye centralbankchef Kevin Warsh fastholder renten på 3,5-3,75 procent på sit første møde, på trods af præsident Trumps krav om lavere renter. Warsh understreger centralbankens fokus på at bekæmpe inflation og genoprette troværdighed.

Kevin Warsh , den nye chef for USA's centralbank, holdt onsdag aften sit første rentemøde, hvor han besluttede at fastholde renten på 3,5 til 3,75 procent.

Beslutningen kom på trods af et massivt pres fra præsident Donald Trump, som tidligere har offentligt kritiseret Warsh' forgænger, Jerome Powell, for ikke at sænke renten. Trump har brugt skældsord som Mr. Too Late og fladpande mod Powell i et forsøg på at presse centralbanken til at lette pengepolitikken.

Warsh, der blev nomineret af Trump og godkendt af Senatet, står nu over for den vanskelige opgave at balancere Trumps krav om lavere renter med en inflation, der fortsat er høj og over centralbankens mål på to procent. På pressemødet efter rentemødet understregede Warsh centralbankens uafhængighed og fokus på inflationsbekæmpelse. Han anerkendte, at inflationen stadig er et problem, og at målet om to procent ikke er nået.

Dette blev positivt modtaget af markederne, og chefstrateg i Nordea, Josephine Cetti, gav Warsh topkarakter. Hun roste ham for at sige de rigtige ting og genskabe troværdigheden omkring centralbanken, som mange havde bekymret sig over efter Trumps gentagne angreb. Warsh undgik ifølge Cetti at lave en Trump, hvor han lod som om alt var fint, og anerkendte i stedet problemet med inflationen. Trods den positive modtagelse er Warsh ifølge flere analytikere i en vanskelig position.

Aktiechef i Sampension, Philip Jagd, beskriver situationen som at være en lus mellem to negle. På den ene side står Trump, som har udpeget Warsh og forventer rentenedsættelser for at stimulere økonomien. På den anden side er der et stærkt arbejdsmarked og en stigende inflation, der taler imod lempelser på kort sigt. Warsh signalerede også ændringer i centralbankens kommunikation, herunder en nedtoning af det såkaldte dot plot-system, hvor medlemmerne offentliggør deres renteforventninger.

Disse udmeldinger førte til kursfald på de amerikanske aktier onsdag aften. Alt i alt efterlod Warsh et indtryk af en centralbankchef, der forsøger at navigere uafhængigt, men som står over for et massivt politisk pres





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Kevin Warsh Amerikansk Rente Donald Trump Centralbank Uafhængighed Inflation

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