Kent Nielsen på vej som assistenttræner for dansk landshold?

Kent Nielsen er ifølge medier i dialog om en stilling som assistenttræner for det danske fodrelandshold under Brian Riemer. Den erfarne træners potentielle tiltræden efterfølger Morten Wieghorst, der forlod DBU i april. Brian Riemer bekræfter, at en ny assistent snart vil blive udpeget, og det er hans helt eget valg.

Kent Nielsen , en erfaren træner med en lang historie i den danske Superligaen, hvor han har været involveret i 614 kampe - en rekord - har ifølge Tipsbladet modtaget et overbevisende jobtilbud som assistenttræner for det danske herrelandshold under Brian Riemer .

Denne udvikling har skabt stor opsigt i fodboldverdenen, især blandt fans i Søhøjlandet, der kender Nielsen fra hans tid i regionen. Brian Riemer har bekræftet, at udnævnelsen af en ny assistent er kunne forventes inden for kort tid, og han understreger, at valget af sin nye medhjælper udelukkende er hans eget.

"Det kan jeg sige er 100 procent mit valg," udtaler Riemer, og tilføjer, at sportsdirektør Peter Møller har givet ham fuld mandat til at træffe beslutningen. Assistentposten blev ledig, da Morten Wieghorst forlod DBU i april efter seks år i rollen, hvor han først assistsede Kasper Hjulmand og derefter Brian Riemer.

Nielsens potentiale ansættelse er interessant i forbindelse med hans tidligere landsholdskarriere, der blandt andet inkluderer en triumf ved EM i 1992, hvor han var en del af det danske hold. I dagens program skal vi også se på Patrick Mortensens overgang til Brøndby, evaluere Kasper Schmeichels karriere og drøfte de seneste transferrygter. Desuden skal vi tale om Arne Slots afskedelse og gennemgå en række nye regler, der indføres i fodbolden.

Programmet føres af værten Lasse Vøge, medvirkende Emil Berggreen og Jannick Liburd, produceret af Frederik Riis-Jacobsen, med ansvarlig Niels Philip Kjeldsen





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Kent Nielsen Brian Riemer DBU Assistenttræner Landshold

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