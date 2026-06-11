Kent Nielsen bliver assistent på landsholdet og regionale nyheder fra Jylland

Kent Nielsen bringer sin enorme erfaring til landsholdet som assistent for Brian Riemer, mens Midt- og Vestjylland oplever alt fra madspildsinitiativer til alvorlige trafikulykker.

Det er ikke ofte, man ser en profil med så massiv en erfaring som Kent Nielsen påtage sig en rolle som assistenttræner, men netop dette er nu blevet virkelighed for det danske landshold.

Kent Nielsen er blevet præsenteret som den nye højre hånd for landstræner Brian Riemer, og det er en udnævnelse, der har vakt opsigt i fodboldmiljøet. Nielsen bringer en unik ballast til bordet med i alt 614 kampe som cheftræner i Superligaen, et tal som ingen andre i Danmark kan matche. Hans karriere har ført ham gennem nogle af landets største klubber, herunder syv succesfulde sæsoner i Silkeborg, samt ledelsesposter i Brøndby, OB, AC Horsens og AaB.

Brian Riemer har i denne forbindelse understreget, at der ikke har været nogen betænkeligheder ved ansættelsen, så længe Kent selv var afklaret med sin rolle. Det var afgørende for begge parter, at Kent ikke længere havde et brændende ønske om at være den øverste chef, men i stedet ønskede at træde et skridt tilbage for at påtage sig et andet ansvar.

For Nielsen handler det om en ny fase i livet og karrieren, hvor han kan bidrage med sin enorme viden uden at bære det fulde hovedansvar for alle beslutninger, hvilket skaber en ideel synergi i trænerteamet. Sideløbende med de sportslige nyheder er der sket en række hændelser i Midt- og Vestjylland, som spænder fra det hjertevarme til det bekymrende.

I et forsøg på at bekæmpe madspild har Gårdbutikken Øster Hegnet introduceret et nyt tiltag, hvor daggamle jordbær sælges billigt i stedet for at blive smidt ud. Dette initiativ er blevet taget rigtig godt imod af kunderne, hvilket vidner om en stigende bevidsthed om bæredygtighed i lokalsamfundet.

På sportsfronten er der fortsat fokus på regionen, da fem spillere fra de midt- og vestjyske Superliga-klubber er blevet udtaget til VM, hvilket giver et lokalt islæt til den store turnering, selvom Danmark ellers ikke formåede at kvalificere sig. Dog er der også advarsler fra naturens side, da Ikast-Brande Kommune har frarådet badning i Bølling Sø på grund af en kraftig algeopblomstring.

Kommunen holder skarpt øje med situationen og vil informere borgerne via sociale medier, så snart vandet igen er sikkert at benytte til svømning og leg. Regionen har desværre også været vidne til flere ulykker og juridiske udfordringer. En række trafikulykker har præget torsdagen, herunder en bilbrand på motorvejen i Silkeborg ved frakørsel 28 mod Høje Kejlstrup, samt en påkørsel af en fodgænger i det centrale Skive.

Mest alvorligt var hændelsen ved Lem nordvest for Skjern, hvor en 60-årig mand blev påkørt i et t-kryds mellem Bækbovej og Lemvej. Manden blev fløjet til sygehuset i Aarhus i kritisk tilstand, og politiet arbejder fortsat med at undersøge årsagen til uheldet.

I Ikast er der fokus på retssikkerhed og regler, hvor indehaveren af Superkiosken, Christoffer Westerheim Petersen, står over for en bøde på 50.000 kroner efter gentagne problemer med kunder, der forsøger at købe spiritus og tobak uden gyldig identifikation. Midt i disse triste nyheder findes der dog lyspunkter, som for eksempel Børnelungefondens donation af en særlig gave til den 13-årige Eska Mikjær Gaardhøje, der kæmper mod en alvorlig lungesygdom.

Afslutningsvis har infrastrukturen været udfordret med togaflysninger via Banedanmark, og politisk rejser Katrine Evelyn Jensen fra Socialdemokratiet bekymring over de lange ventetider for folk, der søger om arbejdstilladelse i Danmark, hvilket kræver en hurtig undersøgelse af systemets effektivitet





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