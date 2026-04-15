Kenneth Jonassen om Axelsens karrierestop: 'Det rammer hårdt'

Tidligere landstræner Kenneth Jonassen kommenterer på Viktor Axelsens beslutning om at stoppe karrieren på grund af en rygskade. Jonassen, der har haft et tæt samarbejde med Axelsen i mange år, udtrykker både overraskelse og ærgrelse.

Kenneth Jonassen har stået ved Viktor Axelsen s side, mens han har vundet OL-guld, VM-guld, All England og flere andre prestigefyldte titler. Som tidligere dansk chef landstræner - og med ansvar for herresinglerne - havde herningenseren et meget tæt samarbejde med Axelsen. Han har fulgt Axelsens karriere fra sidelinjen det seneste år, en periode der har været præget af en rygskade, der nu har tvunget Axelsen til at indstille karrieren. Beslutningen overrasker ikke Kenneth Jonassen , men han udtrykker ærgrelse over, at det er en skade, der sætter en stopper for en af badmintonsportens største stjerner.

'Nu hvor det er blevet officielt, rammer det hårdt både professionelt og personligt. Det er tungt, at en fysisk begrænsning skal afslutte en karriere og personlighed som Axelsens inden for badminton - og jeg vil også sige, i sportsverdenen generelt,' udtaler Jonassen til TV MIDTVEST. Jonassen blev tilknyttet det nationale elitetræningscenter i Brøndby i 2013, hvor landsholdsspillerne har deres daglige træning. Her fungerede han i tre år som landstræner, inden han fra 2016 til udgangen af 2024 var cheflandstræner. Gennem disse år udviklede han et stærkt partnerskab med Viktor Axelsen, og hans rolle i Axelsens karriere er betydelig.

'Jeg kan næsten ikke beskrive, hvad Viktor har betydet for mig og min trænerkarriere. Han har utvivlsomt spillet en afgørende rolle, præget og formet min trænerkarriere. Jeg har haft det privilegium at arbejde med en ung spiller som ham, med hans enorme potentiale, dedikation, vilje og mange andre kvaliteter i de 11 år, vi arbejdede sammen. Jeg har også været med til at forme ham til den verdensklassespiller, han udviklede sig til,' forklarer Kenneth Jonassen.

Jonassen tiltrådte som landstræner for Malaysias singlespillere i begyndelsen af 2025. Hans erfaring og indflydelse på badmintonmiljøet er markant, og hans kommentarer belyser dybden af hans forhold til Axelsen og den indvirkning, Axelsens karriere har haft på hans egen.

Jonassens indsigt i Axelsens karriere og hans reaktion på beslutningen om at stoppe karrieren giver et værdifuldt perspektiv på afslutningen af en æra inden for badminton. Hans anerkendelse af Axelsens præstationer og hans sorg over, at en skade har afsluttet karrieren, understreger betydningen af Axelsens bidrag til sporten og det personlige bånd, der eksisterede mellem træner og spiller. Jonassens fortsatte arbejde i badminton, nu som træner for Malaysias singlespillere, viser hans fortsatte engagement i sporten og hans evne til at forme og udvikle nye talenter





