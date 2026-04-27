Kendte danske myndigheder til Nord Stream-sabotage og holdt det hemmeligt?

Ny bog afslører påstande om, at ukrainske efterretningstjenester stod bag sabotageaktionen mod Nord Stream 1 og 2, og at danske myndigheder var vidende om dette, men valgte at nedtone sagen for at undgå en geopolitisk krise.

Var de danske myndigheder i besiddelse af viden om identiteten på dem, der stod bag sabotageaktionen mod gasledningerne Nord Stream 1 og 2 nær Bornholm for næsten fire år siden, og valgte de bevidst at tie om denne viden?

Undertrykte de offentlighedens opmærksomhed med en minimalistisk pressemeddelelse, mens spekulationerne om gerningsmændene fortsatte? Dette er den overbevisning, som Bojan Pancevski, udenrigskorrespondent på Wall Street Journal, fremfører. I sin kommende bog, der udkommer i juni, med titlen ’Nord Stream Conspiracy: The Inside Story of the Explosions That Shook the World’, præsenterer han omfattende interviews med en række efterretningskilder i Ukraine.

Disse kilder beskriver detaljeret planlægningen og udførelsen af sabotageaktionen, samtidig med at Danmark udviste en bemærkelsesværdig tilbageholdenhed i sin offentlige håndtering af sagen. Ifølge bogen blev tidsindstillede sprængladninger placeret 80 meter under havoverfladen i Østersøen af civile dykkere på de to rørledninger, der forbinder Rusland og Tyskland. En af kilderne citeres i Berlingske for at sige: »Vi ville angribe den russiske økonomi. Vi ville angribe dem, hvor det gør mest ondt.

« De involverede ukrainere var angiveligt tilfredse med, at russerne og amerikanerne – og i det hele taget alle potentielle mistænkte – var optaget af at beskylde hinanden, hvilket gav dem mulighed for at operere under radaren. Denne situation ændrede sig dog hurtigt, da mistanken begyndte at rette sig mod Ukraine.

Sabotageaktionen fandt sted kort efter den russiske invasion af Ukraine, hvilket gav mening i forhold til at sende et signal til Tyskland, der i krigens indledende fase ikke havde ydet åbenlys støtte. Missionen blev gennemført som en form for civil aktion, uden direkte godkendelse fra præsident Zelenskyj, hvilket tilsyneladende ikke bekymrede initiativtagerne. Forfatteren mener, at opmærksomheden i Danmark hurtigt aftog, hvilket indikerer, at myndighederne bevidst valgte at nedtone sagen – sandsynligvis for at undgå en potentielt alvorlig geopolitisk krise.

Denne stilhed står i skarp kontrast til situationen i Tyskland, hvor en af de mistænkte snart forventes at blive stillet for retten, herunder en person, der er omtalt i bogen. Tyskland har også udtrykt undren over, hvorfor Danmark angiveligt skulle have nægtet dem adgang til gerningsstedet. Pancevskis kilder hævder, at Danmark var fuldt ud bekendt med hændelsesforløbet, ligesom andre europæiske lande, der også besad information, men ikke var villige til at samarbejde aktivt.

Alligevel lykkedes det Tyskland at identificere syv involverede ukrainere, og en af dem er nu i tysk varetægt efter at være blevet udleveret fra Italien i slutningen af 2025. Berlingske har konsulteret en dansk juraprofessor, som argumenterer for, at Danmarks begrænsede involvering i sagen berettiger den manglende videre efterforskning, og at det er naturligt, at de mere direkte involverede parter tager sagen videre.

Professoren fremhæver, at Danmark ikke har en direkte interesse i sagen i samme grad som andre lande, og derfor er det logisk, at ansvaret for efterforskningen primært ligger hos dem





Kendte danske myndigheder til Nord Stream-sabotage og holdt det hemmeligt?Ny bog afslører påstande om, at ukrainske efterretningstjenester stod bag sabotageaktionen mod Nord Stream 1 og 2, og at danske myndigheder var vidende om dette, men valgte at nedtone sagen for at undgå en geopolitisk krise.

