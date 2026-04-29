Kendt par oplever markant økonomisk tilbagegang

Stephanie og Cengiz Salvarli har offentliggjort et regnskab, der viser et stort underskud og en halvering af bruttofortjenesten. Selskabets egenkapital er reduceret til under 250.000 kroner.

Det er derfor essentielt at analysere disse data nøje for at få et realistisk billede af situationen. Stephanie og Cengiz Salvarli, et kendt par i den danske offentlighed, har netop offentliggjort et regnskab, der viser en markant økonomisk tilbagegang i deres seneste regnskabsperiode. Indtjeningen er faldet betydeligt, og bundlinjen er desværre endt i minus.

Det nye regnskab dækker perioden fra den 1. oktober 2024 til den 30. september 2025, og tallene afslører en halvering af bruttofortjenesten sammenlignet med det foregående år. Denne nedgang i bruttofortjenesten har direkte påvirket det samlede resultat, og hvor parret tidligere kunne præsentere et positivt overskud, er regnskabet denne gang afsluttet med et underskud før skat på hele 623.523 kroner. For blot et år siden var billedet markant anderledes.

I det foregående regnskabsår leverede selskabet et overskud på over 400.000 kroner, hvilket understreger den drastiske ændring i udviklingen på blot 12 måneder. Denne udvikling rejser spørgsmål om de faktorer, der har bidraget til tilbagegangen, og hvilke strategier parret vil implementere for at vende udviklingen. Trods den økonomiske udfordring har Stephanie og Cengiz Salvarli forsøgt at tilpasse omkostningerne for at mindske tabene. I det seneste regnskab er der udbetalt lidt over 3,1 millioner kroner til to ansatte.

Hvis det antages, at parret selv modtager disse lønudbetalinger, svarer det til en månedsløn på godt 132.000 kroner før skat til hver person. Denne lønudgift udgør en betydelig del af selskabets samlede omkostninger. Desværre har disse besparelser ikke været tilstrækkelige til at vende den negative udvikling. Underskuddet har haft en mærkbar indvirkning på selskabets egenkapital, som nu er reduceret til blot 235.877 kroner.

Denne reducerede egenkapital betyder, at parret står over for en ny virkelighed, hvor fokus i højere grad må være på at stabilisere forretningen og genopbygge egenkapitalen. Det er afgørende, at de implementerer en effektiv strategi for at forbedre indtjeningen og reducere omkostningerne yderligere. Fremtiden for selskabet afhænger af deres evne til at tilpasse sig de aktuelle markedsvilkår og genvinde tilliden hos investorer og samarbejdspartnere.

