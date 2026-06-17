Kendisser strømmer til VM: Fra Jay-Z til Ryan Reynolds

VM i fodbold i USA, Canada og Mexico tiltrækker en lang række verdensstjerner. Fra Jay-Z og Tom Cruise til Shakira og Ryan Reynolds - se hvilke kendisser der er blevet spottet på stadions rundt om i turneringen.

Stjernerne er strømmet til VM i fodbold, der i år afholdes i USA, Canada og Mexico. Fra raplegender til Hollywood-stjerner har de alle taget plads på tilskuerpladserne for at opleve verdens største fodboldbegivenhed.

Her er et overblik over de mest bemærkelsesværdige kendisser, der indtil videre er blevet spottet under turneringen. Jay-Z, en af hiphoppens største navne, dukkede uventet op, da Elfenbenskysten slog Ecuador 1-0 i Philadelphia. Udover at være musikelsker var han også til stede i egenskab af forretningsmand, da hans agentbureau Roc Nation repræsenterer flere fodboldspillere, herunder Elfenbenskystens 19-årige stortalent Yan Diomande. Åbningskampen i Los Angeles mellem USA og Paraguay den 13. juni var en sand stjerneparade.

'Ted Lasso'-skuespilleren Jason Sudeikis, der er ambassadør for turneringen, præsenterede de 48 deltagende lande før kampstart. Tom Cruise blev set sammen med David og Victoria Beckham på lægterne, mens Owen Wilson, Sofia Vergara, Halle Berry, Vince Vaughn og Jamie Foxx også var til stede. Rapstjernen Travis Scott overværede Brasiliens første kamp mod Marokko. Den skotske musiker Rod Stewart, der kort forinden havde aflyst en koncert på grund af bihulebetændelse, overraskede alle ved at dukke op til Skotlands kamp mod Haiti.

Skuespilleren John Malkovich er endnu ikke blevet spottet på stadion, men han besøgte Kroatiens landsholdslejr i forbindelse med et samarbejde. I Mexico kunne man opleve popstjernen Shakira og skuespilleren Salma Hayek på banen før værtsnationens åbningskamp mod Sydafrika. Til USAs åbningskamp i Los Angeles var der også besøg af Muppet-dukkerne Elmo og Cookie Monster. Michael Jacksons nevø Jaafar Jackson, der spiller sin onkel i en kommende film, var også til stede.

Endelig var den canadiske skuespiller Ryan Reynolds til stede på stadion i Toronto, da Canada åbnede VM mod Bosnien-Hercegovina. VM i fodbold er ikke kun en sportsbegivenhed, men også et samlingspunkt for verdens største stjerner, der alle ønsker at være en del af festen. Det er tydeligt, at turneringen tiltrækker et bredt spektrum af kendisser fra musik, film og TV, og det gør oplevelsen endnu mere mindeværdig for tilskuerne både på stadion og foran skærmen.

Med mange flere kampe tilbage i turneringen er der garanti for, at flere stjerner vil dukke op og overraske os i de kommende uger





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VM I Fodbold Kendisser Jay-Z Tom Cruise Ryan Reynolds

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