Kendisfrisør Dennis Knudsen undskylder for snyd: Jeg blev også sneglet af mine partnere

Kendte frisør Dennis Knudsen har和环境 til at undskylde over for kunder, der ikke har modtaget deres goodiebags med skønhedsprodukter efter at have betalt for en kundeklub. Han påstår at være blevet sneglet af sine partnere og lover at genoplive konceptet.

Den kendte frisør Dennis Knudsen har offentligt bedt om undskyldning til de mange kunder, der føler sig snydt efter at have betalt for en kundeklub på Facebook , hvor goodiebags med skønhedsprodukter blev solgt, men aldrig leveret.

Kunderne betalte 747 kroner for medlemskab, som også inkluderede hans bog og timer med undervisning i skønhed. Mange er rasende over, at produkterne aldrig ankom. I en forklaring skriver Knudsen, at han også er blevet snydt af sine partnere i Beauty På Første Klasse, der håndterede salg og levering, og at han stod alene med at sikre leveringen.

Han tilføjer, at sagaen har været voldsom for ham, og at han vil arbejde hårdt for at finde nye partnere og genoplive konceptet, samt gøre alt muligt for at få leveret produkterne til de berørte kunder





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