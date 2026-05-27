Keld og Hilda Heick mindes Bjørn Tidmand: Et liv i musik og fællesskab

Keld og Hilda Heick taler ud efter tabet af deres kollega Bjørn Tidmand. De reflekterer over at blive gamle, venskabet og den særlige generation af kunstnere, de var en del af.

Keld og Hilda Heick har arbejdet tæt sammen med den nu afdøde danske topsanger Bjørn Tidmand og haft mange gode stunder med ham privat. Tabet af deres tidligere kollega får dem til at reflektere over livet og årene.

Parret, der begge er fyldt 80 år, minder om, at når man når et bestemt alder, er der ikke så mange år tilbage, og man derfor skal holde på hinanden så længe som muligt. De spørger sig selv, hvorfor de ikke gjorde det mere, og tanken om plejehjem virker skræmmende. Hilda siger, at hvis Keld ikke var her, og hun kom på plejehjem, ville hun føle, at det var slut.

Keld og Hilda Heick var sammen med Bjørn Tidmand og andre sangere en del af 'blokvognssangerne', en særlig generation af kunstnere i 1970erne, 1980erne og 1990erne





