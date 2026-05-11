Keir Starmer's Political Struggle Intensifies After Major Election Defeat

After a significant election loss, Labour leader Keir Starmer faces an uphill battle to regain support and save his job. The defeat has led to a decline in Labour's popularity and increased criticism of Starmer, who must deliver a speech on Monday to try and save his political life.

Efter et stort valgnederlag sidste uge ser det mere end svært ud for Labour -lederen. Humøret i Labour og hos premierminister Keir Starmer har forståeligt ikke været godt siden sidste uge store valgnederlag ved en række lokalvalg i Storbritannien.

Alastair Grant/AFP/Ritzau Scanpix Ved sidste uges lokalvalg i Storbritannien var der én klar taber: Labour og partiets leder Keir Starmer. Det var et ganske gedigent nederlag til Labour, som har mistet hundredvis af byrådsmedlemmer og kontrol med mange byråd. Der er tale om klare tæsk, siger Ole Helmersen, ekspert i britiske forhold og professor emeritus ved CBS, til B.T. I løbet af fredag og weekenden blev nederlagets størrelse for den britiske premierminister mere og mere klart.

Og som skriften på væggen begyndte at vise sig for regeringspartiet, der vandt en klar sejr ved parlamentsvalget for omkring to år siden, så begyndte kritikken af Starmer også at tage til. Og mandag skal han ud i et forsøg på at redde sit job i en tale til nationen. Han har den her tale mandag, hvor han skal forsøge at redde sig selv. Men det ser svært ud.

Og vi kan meget vel komme til at se Starmer blive presset ud de kommende uger, uddyber han. Men presset kan for alvor opstå nu med det store valgnederlag i bakspejlet. Man undgår ikke internt i Labour og lægge mærke til, at Starmer er den mest upopulære premierminister i Storbritanniens historie





UK's Two Traditional Powers Struggle in Local Elections, Reform Party Emerges Strong, Conservative Implodes, Green and Liberal Gain SeatsA breakdown of the just-concluded local elections in the UK, revealing a decline in Labour and Conservative support, the emergence of Reform UK as a strong player, and the implosion of the Conservative Party. Also notable are the gains made by the Green and Liberal parties.

Britiske premierminister Keir Starmer kæmper for sit politiske liv efter valgnederlagBritiske premierminister Keir Starmer står over for en kritisk dag, da han skal holde en tale og fremlægge sine visioner for partiet efter et valgnederlag i parlamenterne i Wales og Skotland og lokale valg i England.

