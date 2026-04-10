Keir Starmer kritiserer internationale konsekvenser af Mellemøstkonflikten og drøfter Hormuzstrædet med Trump

Den britiske premierminister Keir Starmer retter skarp kritik mod de internationale konsekvenser af konflikten i Mellemøsten, især energiprisernes påvirkning. Samtidig drøftes genåbningen af Hormuzstrædet med Donald Trump. Udtalelsen kommer i en tid med stigende spændinger mellem USA og europæiske allierede.

Den britiske premierminister, Keir Starmer , har udtrykt åben kritik af de internationale konsekvenser af konflikten i Mellemøsten . Denne udmelding kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem USA og flere af dets europæiske allierede er stigende. Starmer understreger, at situationen ikke kun handler om geopolitiske forhold, men også om den direkte påvirkning på hverdagen for britiske borgere. Han peger på, hvordan udviklingen i Mellemøsten direkte influerer energipriserne i Storbritannien.

I en udtalelse kobler han disse udsving til handlinger fra både Rusland og USA. Han siger: Jeg er træt af, at familier over hele landet ser deres regninger stige og falde på energi, og at virksomhedernes regninger gør det samme på grund af Putins eller Trumps handlinger rundt om i verden. Denne udtalelse markerer en markant ændring i tonen fra den britiske regeringschef og indeholder en indirekte sammenligning af konsekvenserne af de to lederes beslutninger.\Starmer kritiserer desuden Israels fortsatte angreb i Libanon, selv efter Irans ønske om at inkludere landet i våbenhvilen fra april. Han afviser, at diskussionen bør fokusere på tekniske fortolkninger af aftaler. Han slår fast: Det skal stoppe – det er min klare holdning – og derfor er spørgsmålet ikke et teknisk spørgsmål om, hvorvidt det er et brud på aftalen eller ej. Trods denne kritik har Starmer haft direkte dialog med Donald Trump. Under en samtale torsdag blev behovet for at genåbne skibstrafikken gennem Hormuzstrædet drøftet. Den britiske regering fokuserer nu på at finde en konkret løsning, der hurtigst muligt kan sikre passage for handelsskibe. Forholdet mellem USA og flere europæiske lande er blevet mere anstrengt siden konflikten begyndte. Starmer selv har været mål for kritik fra Trump, der blandt andet offentligt har hånet ham. Andre europæiske ledere, herunder Frankrigs Emmanuel Macron og Spaniens Pedro Sánchez, har også oplevet skarpe angreb fra den amerikanske præsident.\I en skriftlig udmelding understreger Starmer vigtigheden af, at Storbritannien arbejder på at styrke sin position i forhold til internationale kriser og ikke er afhængig af begivenheder uden for landets kontrol. Han fremhæver, at håndteringen af konflikten i Iran vil have afgørende betydning for fremtidige generationer. Storbritanniens fokus er nu rettet mod at finde langsigtede løsninger på de udfordringer, som den nuværende geopolitiske situation skaber, og samtidig forsøger man at opretholde en dialog med nøgleaktører, selvom der er uenighed om visse spørgsmål. Storbritannien søger at fremme stabilitet og beskytte sine nationale interesser i en global verden præget af kompleksitet og usikkerhed. Man forventer en fortsat dialog med forskellige aktører for at sikre, at Storbritannien er i stand til at navigere i det internationale landskab på en effektiv og ansvarlig måde





Keir Starmer Mellemøsten Energipriser USA Donald Trump

