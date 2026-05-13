Det britiske arbejderpartiregering har fjernet de sidste adelige privilegier i det britiske overhus, men det skete ikke uden rasende aristokratiske protester.

LONDON – Da Keir Starmer i 2020 blev valgt til Labours nye formand efter Jeremy Corbyn-årene, cirkulerede der en historie om, at han var forbilledet for Mr. Darcy i Helen Fieldings bestseller.

Den flotte og succesfulde menneskerettighedsadvokat med hjertet på det rette sted, som vandt unge – og ældre – kvinders hjerter kloden rundt. For ikke kun var Keir Starmer en kærlig mand, han havde også brugt sin juridiske ekspertise til at hjælpe med at få omstødt dødsdomme i Caribien og Afrika og vundet en injuriesag på vegne af to unge britiske miljøaktivister anlagt af McDonald's.

Glem beretningerne om, at Nigel Farage og hans parti brager frem og er selvskrevne til at vinde det næste britiske valg. På det seneste er det begyndt at gå tilbage. Det britiske arbejderpartiregering har fjernet de sidste adelige privilegier i det britiske overhus, men det skete ikke uden rasende aristokratiske protester. Epstein knækkede ikke Keir Starmer, men kan måske alligevel blive hans banemand.

Den britiske premierministers manglende popularitet ligger forud for skandalen, som først og fremmest har fremskyndet regnskabets time, skriver Niall Ferguson





UK Labour-medlemmer opfordrer Keir Starmer til at gå af eller få en tidshorisontal for sin afgangI alt 70 parlamentariske medlemmer fra partiet Labour i Storbritannien har opfordret premierminister Keir Starmer til at gå af eller at få en tidshorisontal for sin afgang. Nogle af de parlamentariske medlemmer, der har opfordret til en afgang, har antydet, at premierministeren ikke længere har offentlighedens tillid eller opbakning til at lede den nuværende forandring.

Presset stiger på den britiske premierminister, Keir Starmer, efter markant tilbagegang for hans parti, LabourStorbritanniens premierminister, Keir Starmer, er under pres internt i sit parti efter en række skuffende lokalvalg i sidste uge. Her mistede partiet næsten 1500 mandater, og 72 parlamentsmedlemmer fra Starmers eget parti har åbent opfordret ham til enten at gå af eller til at komme med en tidshorisont for sin afgang. Nogle af dem har også opsagt deres stillinger.

Mens Starmer er presset, mødes han med en potentiale Labour-leder.Mens den britiske premierminister, Keir Starmer, mødtes med sundhedsminister Wes Streeting, opfordrede han ham at gå af. Mødet var kort, og Streeting ignorerede journalisternes spørgsmål. Ifølge The Guardian har Streeting sat sin ambition om øjeblikkeligt at kandidere åbent til posten som Labour-leder på pause.

Medie: Starmer-rival vil trække sig og gå efter lederpostenWes Streeting, der anses som en rival til den britiske premierminister, vil ifølge støtte stoppe som minister.

