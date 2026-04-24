Kaya fortæller åbent om seksuelt overfald under læretid

Kaya Godballe Lykke deler sin historie om et seksuelt overfald, hun oplevede som lærling, og de efterfølgende psykiske konsekvenser. Hun beskriver kampen med PTSD-lignende symptomer og vejen mod heling.

Mørket har sænket sig over en stille villavej i Holstebro , men for Kaya Godballe Lykke er natten langt fra fredfyldt. Mens hendes mand og børn sover trygt, kæmper hun med søvnløshed og de hjemsøgende minder om en traumatisk oplevelse.

For to et halvt år siden blev hun udsat for et seksuelt overfald af en svend under sin læretid som gulvlægger. Denne hændelse har efterladt dybe spor og udløst en alvorlig belastningsreaktion med symptomer, der minder om PTSD. Kaya beskriver, hvordan overfaldet har forandret hendes liv fuldstændigt. Nætterne er præget af vågen tilstand og gentagne flashbacks.

Hun ligger ofte i timevis og genoplever overfaldet, som hun beskriver som en film, der kører på repeat i hendes sind. Tankemylderet er overvældende, og hun søger ofte tilflugt på TikTok i et forsøg på at distrahere sig selv og få kontrol over de uønskede tanker. Det var netop på denne platform, at hun kontaktede programmet Nat med Nanna og Nipper og tilbød at dele sin historie – for første gang med fuldt navn i et medie.

Hun ønskede at bryde tavsheden og sætte ord på den smerte og lidelse, hun har oplevet. Det var en svær beslutning, men hun håbede, at hendes historie kunne hjælpe andre i lignende situationer og bidrage til at øge bevidstheden om seksuelle overgreb på arbejdspladsen. I sommeren 2023 fik Kaya Godballe Lykke endelig retfærdighed, da retten fandt hendes kollega skyldig i krænkelser.

Han blev dømt til 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for blandt andet at have støvsuget hendes bryster og presset hende op i en krog, mens han rørte ved hende. Dommen var en lettelse, men den har ikke fjernet arrene fra overfaldet. Kaya forklarer, at oplevelsen stadig sidder i hende, og at selv små ting kan trigge de ubehagelige følelser. Hun nævner fysisk berøring, byggepladser, mænd og firmabiler som eksempler på faktorer, der kan udløse hendes symptomer.

I dag modtager Kaya medicin for at lindre sine symptomer og er sygemeldt fra sit arbejde. Hun er i gang med et forløb, der skal hjælpe hende med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og hun håber på at kunne få et flexjob, der giver hende mulighed for at arbejde i et tempo og med opgaver, der passer til hendes situation.

Hun er bevidst om, at vejen tilbage til et normalt liv vil være lang og udfordrende, men hun er fast besluttet på at genvinde kontrollen over sit liv og finde en ny balance





