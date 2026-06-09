Sangerinden Katy Perry og den tidligere canadiske premierminister Justin Trudeau deltog sammen på premieren af koncertfilmen 'Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris' i New York. Perry udtalte, at hun er meget forelsket, og at forholdet til Trudeau har givet hende en følelse af at være et komplet menneske. Parret, der har været sammen siden 2023, har hidtil været reserveret, men denne offentlige optræden understregede deres stærke bånd. Koncertfilmen er optaget i Paris, og Perry fortalte, at hun følte sig forankret i relationshipen under optagelserne. Begge har krævende karrierer, men de synes at have fundet en ny balance.

Sangerinden Katy Perry og den tidligere canadiske premierminister Justin Trudeau viste sig sammen til en glæderig anledning i New York . Parret deltog på premieren på koncertfilmen ' Katy Perry : The Lifetimes Tour - Live From Paris ', hvor Perry selv var hovedperson.

Det var en ny oplevelse for begge, på trods af at de utallige gange har besteget røde løbere verden over. Koncertfilmen er optaget over to aftener i Paris tidligere i år, og Perry fortalte, at hun på det tidspunkt var i et nyt forhold med Trudeau. Hun udtalte, at hun var meget forelsket, og at relationshipen havde givet hende en følelse af at være grundigt forankret.

Ifølge Perry har kendskabet til den kendte politiker fået hende til at føle sig som et komplet menneske. Begge har hidtil været meget reserverede om deres private liv, så tilstedeværelsen var en stemningsfuld begivenhed for deltagerne og fansene, der筝 på plads i teatret. Premieren fik opmærksomhed fra medier verden over, og parret interagerede venligt med tilhørerne og journalistene, der var samlet for at se filmens amerikanske debut.

Dette er en af de få offentlige arrangementer, hvor de begge har været sammen, og det sender et stærkt signal om deres fortsatte engagement i hinandens liv, på trods af begges krævende karrierer og det omfattende mediehensyn. Den romantiske udgave af deres samvær har været gennemgående positivt, Perry synes at have fundet en ny balance og stabilitet, som hun åbent påpeger, og Trudeau har tidligere været en privetperson med sine børn efter separationen fra sin hustru.

De to mødtes første gang i 2023, og siden da har de været合影 på sociale medier og til offentlige begivenheder. Though Trudeau har forladt sit politiske embed efter valget i Canada i 2024, har han fortsat en høj profil, og samværet med Perry har ikke formindsket medieinteressen. Parret ser frem til at tilbringe mere tid sammen, mens Perry fortsætter sin globale tourné og Trudeau ernærer sig med foredrag og internationale engagementer.

Selvom de udsættes for konstant medieoversigt, synes de at holde fast i deres tilknytning, og Perry harMedierne har lagt mærke til, at hun har et nyt udseende af glæde og hvile, som hun tillægger deres forbindelse. I filmen vises en elektrisk scene fra Paris, hvor Perry synger sine største hits for et begejstret publikum. Hun nævnte, at det at have Trudeau i publikum under optagelserne gav hende en ekstra følelse af støtte og inspiration.

Hun udtrykte også sin taknemmelighed over, at hun har kunnet kombinere sin karriere med et blomstrende privatliv. Parret er blevet et af de mest omtalte celebrity par i nyere tid, både pga. deres respektive positioner inden for kultur og politik, og den q coincidens, at mødet fandt sted under Perry's turné, som Trudeau fulgte med til. Der er ingen tvivl om, at deres forbindelse tilføjer en ny dimension til deres offentlige image, og at denne premiere understregede deres samhørighed.

Katy Perry slutter med at sige, at hun føler, hun endelig harfundet kærlighed, der giver hende ro og glæde, og at hun er taknemmelig for, at det er med en mand, der forstår og støtter hende i alle aspekter af hendes liv. Derudover bemærkede hun, at Trudeau har været en fantastisk støtte, og at hun ser frem til at se, hvad fremtiden bringer for dem begge.

Sluttelig, hun全民, deres kærlighed er et eksempel på, hvordan to personer fra forskellige verdener kan finde sammen og skabe et fundament bygget på gensidig respekt og tilknytning





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Katy Perry Justin Trudeau Koncertfilm Premiere New York Forhold Kærlighed Paris Lifetimes Tour

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hver femte bilist har været i farlig situation med en motorcykelEn ny undersøgelse fra Alm. Brand viser, at hver femte bilist har været i en farlig situation med en motorcyklis, og næsten halvdelen af danskerne oplever, at motorcyklister bryder færdselsreglerne. Ifølge danskhed er risikoen for alvorlig skade eller død for motorcyklister næsten 90 gange højere end for personbilister. Mellem 2020 og 2024 mistedes 61 motorcyklister livet, mens 798 kom alvorligt til skade. Direktør for Motor i Alm. Brand understreger vigtigheden af, at motorcyklister overholder færdselsreglerne for at undgå ulykker.

Read more »

Stort jordskælv i Indonesien udløser tsunamivarsel, mens增速te historier fra Israel, Danmark og USA dyrkeresEt stort jordskælv i Indonesien har fået det amerikanske tsunamivarslingssystem til at udsende en advarsel. Indonesiske myndigheder har også udstedt et tsunamivarsel for kystområder. I samme åndedrag dyrkes historier om Israels planer om at rive en landsby, Christian Eriksens fald, missiler fra Iran, Zelenskyjs møder i Europa, gerrymandering i USA, og en norsk retssag.

Read more »

Jobbuddies.dk tilbyder gratis sparring fra frivillige mentorer, der selv har været ledigeAnton Greiffenberg, der selv har været ledig, har sammen med ven Jacob Hage startet Jobbuddies.dk. Her tilbydes ledige en times gratis sparring med frivillige mentorer, der har erfaring med ledighed. Projektet har alleredefaciliteret omkring 400 samtaler, og der er lang venteliste. både personlige møder og online sessions er mulige. 69 frivillige mentorer er tilmeldte, og Anton Greiffenberg har selv sat sin profil på pause på grund af for mange henvendelser. Målet er at give ledige et sted at få feedback og forståelse fra andre, der har været i samme situation.

Read more »

Trump gentager påstand om snarlig fredsaftale med IranUSA's præsident Donald Trump har igen påstået, at en fredsaftale med Iran er tæt på at blive enighed om, selv om han har gjort samme påstand 37 gange under krigen ifølge CNN. Under våbenhvilen har USA indført blokade mod iranske havne, og Iran har angrebet Israel som svar på Israels angreb mod Hizbollah i Libanon. Trump advarede Israels premierminister mod at genoptage krigen mod Iran.

Read more »