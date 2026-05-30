Katja Jensen: 'Jeg ville ikke have en jordemoder fra det offentlige system til stede ved min næste fødsel'

Katja Jensen har valgt at føde uden for det etablerede sundhedssystem. Hun har født sit barn hjemme i sin stue, uden en jordemoder til stede. Det var ikke et valg, der blev tænkt godt grundigt igennem, men en nødvendighed for Katja Jensen. Hun havde en dårlig oplevelse med sin første fødsel, hvor hun blev traumatiseret af en jordemoder fra det offentlige system.

Det var ikke et valg, der blev tænkt godt grundigt igennem, men en nødvendighed for Katja Jensen. Hun havde en dårlig oplevelse med sin første fødsel, hvor hun blev traumatiseret af en jordemoder fra det offentlige system. Derfor ville hun ikke have en jordemoder fra det offentlige system til stede ved sin næste fødsel. Men hun kunne ikke finde en privat jordemoder, der ville bistå hende, fordi hun havde blødt meget ved sin første fødsel.

Det var ikke, fordi de private jordemødre ikke ville hjælpe hende, men de var bange for at komme i en situation, hvor de selv blev klemt. Katja Jensen var virkelig i vildrede om, hvad hun skulle gøre. Hun havde hørt om kvinder, der havde født uden en jordemoder til stede, og hun syntes, det var uansvarligt. Men hun endte med at gøre det samme selv.

Katja Jensen fortæller, at hun før sin første fødsel havde gjort det klart og skrevet ned, at hun ikke ville have indvendige undersøgelser, og at hun ville forstyrres så lidt som muligt undervejs. Hun var samtidig i en 'Kendt Jordemoder'-ordning, hvor et fast hold jordemødre varetager konsultationer og fødsler. Til trods for de specifikke ønsker oplevede Katja Jensen, at hendes grænser undervejs blev overskredet.

Og at de undersøgelser og indgreb, der blev lavet, handlede mere om, at jordemoderen skulle leve op til bestemte retningslinjer, fremfor hvad Katja Jensen ønskede, og også hvad der ifølge hende var nødvendigt. Fødslen endte med, at Katja Jensen mistede så meget blod, at hun måtte adskilles fra sin nyfødte søn og akut på hospitalet for ikke at forbløde. I stuen i dag har hun svært ved at tale om det uden at blive berørt.

Hun omtaler konsekvent sin første fødsel som 'et traume'. Et traume, der vældede op i hende, da en graviditetstest i begyndelsen af 2025 viste to, klare streger. - Jeg blev virkelig, virkelig glad. Men jeg tænkte også med det samme: Hvordan skal jeg føde det her barn uden at blive traumatiseret igen?

I mit forsøg på at forstå, hvorfor nogle kvinder vælger at føde uden om det etablerede system, har jeg talt med fire andre kvinder, der ligesom Katja Jensen har frifødt. Og jeg er blevet overrasket over, hvor vidt forskellige deres historier er. For nogle er det i høj grad et valg baseret på værdier - måske endda en form for ideologi.

De har ikke født før, men har en stærk overbevisning om, at deres krop kan føde, hvis bare den bliver forstyrret så lidt som muligt. De ser fødslen som noget naturligt, der som udgangspunkt slet ikke hører til på et hospital. For andre bunder valget - ligesom for Katja Jensen - i tidligere dårlige oplevelser. Traumatiske fødselsforløb eller samtaler på hospitalet, hvor de har oplevet ikke at blive forstået og måske endda udstillet.

Fælles for dem alle er, at de oplever et system styret af retningslinjer og kasser, som de ikke kan se sig selv i





