Kastanjemanden 2 leverer intens spænding og vilde scener på Netflix

Den nye sæson af Kastanjemanden bringer efterforskerne Hess og Thulin tilbage i en mørk jagt på en seriemorder, toppet med en scene der ryster dansk tv.

Da Netflix i 2021 for første gang præsenterede filmatiseringen af Søren Sveistrup s mørke og gribende krimi 'Kastanjemanden', blev det hurtigt en global succes, der satte en ny standard for dansk streamingindhold.

Det er derfor ikke mærkeligt, at publikum nu med spænding har ventet på efterfølgeren, som bærer den gådefulde undertitel 'Tælle til én, tælle til to'. Denne nye sæson formår at bygge videre på den dystre atmosfære og den psykologiske dybde, som gjorde den første serie så dragende. Historien fortsætter jagten på seriemordere, der har en makaber forkærlighed for børneremser, hvilket skaber en uhyggelig kontrast mellem det uskyldige barndomsminde og den brutale virkelighed, som efterforskerne står overfor.

I centrum af fortællingen finder vi igen den dynamiske efterforskerduo, spillet af Mikkel Boe Følsgaard og Danica Curcic i rollerne som henholdsvis Hess og Thulin. Det er interessant at bemærke, hvordan serien har udviklet deres relation; mellem de to sæsoner har de gennemlevet et romantisk forhold, som desværre er endt i et brag. Selvom dette element kan virke en smule forvirrende i starten, tilføjer det en nødvendig menneskelig dimension til deres professionelle samarbejde.

De fungerer som to hverdagshelte, hvis kemi på skærmen er mærkbar, og man kan ikke undgå at heppe på dem, mens de navigerer i et spind af løgne og blodige spor. Deres interne spændinger giver serien et følelsesmæssigt anker, der gør, at man bekymrer sig om karaktererne og ikke kun om mysteriet. Udover hovedrollerne er serien rig på stærke biroller, der tilfører produktionen både tyngde og diversitet.

Katinka Lærke Petersen leverer en imponerende præstation som en del af efterforskerholdet, hvor hun bringer en kontant og direkte fremtoning, der minder om den energi, man kender fra Iben Hjejle. Men det er måske mest bemærkelsesværdigt, at krimidronningen Sofie Gråbøl træder ind i billedet. Hun spiller rollen som en desperat mor, der ikke blot venter på politiet, men selv driver en parallel efterforskning.

Gråbøls tilstedeværelse oser af professionelt overskud og giver serien en ekstra dimension af desperation og moderskab, som spiller smukt sammen med seriens overordnede temaer. Det, der dog virkelig får 'Kastanjemanden 2' til at skille sig ud fra mængden af danske krimier, er en helt særlig sekvens, som markerer et absolut højdepunkt i serien.

Uden at afsløre for meget om handlingen, kan det siges, at serien pludselig skifter gear og leverer en højspændt, neglebidende scene, som sjældent er set vildere i dansk tv-historie. Denne sekvens er både gruopvækkende og modig i sin udførelse, og den repræsenterer et karriere-peak for en af seriens nye ansigter. Scenen er så intens, at den næsten overskygger resten af produktionen, hvilket er dens eneste egentlige svaghed, da det efterfølgende tempo kan føles en smule mindre dramatisk i sammenligning.

Men det er netop denne villighed til at tage chancer, der gør serien spændende. Samlet set er 'Kastanjemanden 2' et stykke solidt håndværk, der balancerer mellem creepy stalking-elementer og små, nødvendige humoristiske pauser. For dem, der har læst Søren Sveistrups bog, vil det være en oplevelse at se, hvordan serien tager sig kunstneriske friheder og ikke følger forlægget 100 procent, hvilket holder spændingen ved lige selv for de mest trofaste fans.

Det er en klassisk dansk tv-krimi, som rammer plet i forhold til genrens konventioner, og det vil ikke komme som en overraskelse, hvis succeserne fører til en tredje sæson. Som en lille bonus kan man holde øje med James Sampson, der i en ekstremt underspillet statistrolle viser, at han kan mestre selv de mindste roller





