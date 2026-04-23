Kasper Søndergaard til SønderjyskE: En balancegang mellem karriere og familie

Kasper Søndergaard er blevet udnævnt til cheftræner for SønderjyskE, men står over for en personlig udfordring med at balancere sit professionelle liv med sit familieliv i Skjern. Han beskriver beslutningen som egoistisk og erkender, at det vil kræve ofre.

Han har accepteret jobbet, men erkender, at det er en egoistisk beslutning, der vil kræve ofre, især i forhold til tiden med hans tre sønner og hustru Maria. Selvom familien ikke flytter med det samme, forventer han, at de på sigt vil følge med til Sønderborg, der ligger 200 kilometer fra deres nuværende hjem i Skjern.

Søndergaard planlægger at pendle i starten, med mange timer i bilen for at kunne være til stede for sin familie, samtidig med at han dedikerer sig fuldt ud til sit nye job, hvilket indebærer hyppige overnatninger i Sønderborg. Han er bevidst om den konstante kamp mellem karriere og privatliv, en kamp der er iboende i hans profession.

Skjerns direktør, Carsten Thygesen, understreger Søndergaards engagement og dedikation, idet han har tilbragt 15 år i klubben og utallige timer i bus på udekampe. Han beskriver afskeden som vanskelig, da de har oplevet både triumfer og nederlag sammen. Søndergaard har været spiller, assistenttræner og cheftræner i Skjern, og har efterladt et markant aftryk på klubben. Selvom han er vemodig over at forlade Skjern, føler han, at det er det rigtige tidspunkt at udfordre sig selv og prøve noget nyt.

Han erkender, at han har savnet en dagligdag i klubben, men er klar til at tage det næste skridt i sin karriere. Søndergaard var også kandidat til cheftrænerjobbet i Skjern, men stillingen blev givet til Oscar Carlén. Thygesen forklarer, at beslutningen blev truffet for at skabe forandring og tilføre ny energi til klubben. Søndergaard accepterede denne beslutning og fortsatte som assistenttræner.

Nu har han underskrevet en treårig kontrakt med SønderjyskE, hvor han tiltræder efter denne sæson. Indtil da fokuserer han på at lede Skjern gennem slutspillet, med næste kamp mod Aalborg på lørdag. Han ser frem til udfordringen i SønderjyskE, men er også taknemmelig for tiden i Skjern og de mange oplevelser, han har haft der





