Karoline Mousing: En rejse gennem kunst verdenen

Karoline Mousing, en upcoming kunstner i Danmark, har deltaget på festivaler som Roskilde og Smukfest, og hendes musik bliver hørt på TikTok og i radioen. Hun har skrevet sange som 'Den sidste dråbe', der handler om misbrug og viser sin egen erfaring med en ven, og 'Lang dag', der afrundes på ep'en 'Blah blah blah'.

Du har måske allerede hørt hendes musik på TikTok, i radioen, eller set hendes navn på festivalprogrammerne – for eksempel Roskilde, Smukfest eller Jelling, hvor hun optræder i dag.

Karoline Mousing har nemlig arbejdet benhårdt på at få de sange, hun har skrevet i løbet af de sidste par år, klar og udgivet på ep'en 'Blah blah blah'. -energi, der får hendes fans til at føle sig selv. Men én af dem har Karoline Mousing svært ved at snakke om. - Altså, det er nok begrænset, hvor meget jeg vil have med om den.

Den var hård at udgive, og jeg er så bange for at blive misforstået, siger hun om sangen 'Den sidste dråbe'. Den handler om den magtesløshed, man kan føle, når man er vidne til, at én, man holder af, isolerer sig mere og mere og flygter fra sine problemer ved at drikke eller tage stoffer, fortæller hun. Men ikke desto mindre var sangen vigtig for hende at skrive – og er måske den bedste og mest personlige hidtil.

Den er nemlig skrevet ud fra hendes egne oplevelser med en ven. Og så er det en sang, hun har modtaget mange beskeder om efter udgivelsen, hvilket har vist hende, at andre har haft brug for en sang, som handler om misbrug. Selvom det efterhånden er længe siden, og følelserne er bearbejdet, husker hun stadig, hvor svært det var at acceptere, at man ikke altid kan redde andre.

Men når det handler om en rigtig person, som dog heldigvis har det godt i dag, er det begrænset, hvor meget hun vil sige, tilføjer hun. - Men det er jo en sang, der handler om at ville hjælpe. Og det betød meget at blive bekræftet i, at der var nogen, der kunne relatere til det og havde brug for at høre de her ting. Karoline Mousing erfarede dengang, hvor vigtigt det er at kende sine egne grænser.

Og det har hun for nylig erfaret igen i en anden sammenhæng. Nemlig da det sidste år gik op for hende, at hun nu levede sit drømmeliv med koncerter, sangskrivning, være i studiet, og hvad der ellers hører med til at være kunstner, der står på tærsklen til gennembruddet. Men hun sov ikke godt om natten, vågnede op med hjertebanken og havde svært ved at nyde alle de ting, der skete omkring hende.

- Jeg følte så meget skyldfølelse over, at jeg syntes, det var svært, når det nu var det, jeg drømte om. Indtil det gik op for mig, at kroppen har en grænse, om det er dit drømmejob eller ej. Det føltes nemlig, som om hun skulle nå det hele på en gang: ud og spille live, lave en ny musik, holde styr på deadlines og lande i en ny tilværelse som kunstner uden faste arbejdstider.

Hvor hun altid kan arbejde mere, og hvor det er svært at sige stop. Og det er ikke, fordi man tjener styrtende som upcoming kunstner, siger Karoline Mousing, så hun havde også to jobs ved siden af. Da hun begyndte at tale højt om det, fik hun hjælp til at prioritere i det hele, så hun bedre kunne tage én ting ad gangen. Sangskrivningen kunne vente, til alle koncerterne i kalenderen var spillet.

Og da overskuddet vendte tilbage, resulterede oplevelserne i sangen 'Lang dag', som afrunder Karoline Mousings ep, og som for hende repræsenterer et punktum på første kapitel i hendes musikkarriere. Men inden hun skal i studiet og afprøve nye musikalske retninger, er hun nu mere end klar til næste kapitel: en stor sommerturné, som fortsætter ind i efteråret.

- Jeg føler mig virkelig godt rustet til det, fordi jeg nu ved, hvornår jeg kan presse mig selv mere, og hvornår jeg ikke kan. Og nu glæder jeg mig bare! Setlisten er klar, og jeg føler mig egentlig bare helt vildt heldig, siger hun, mens smilet breder sig i hendes ansigt. - Nærmest eftertragtet.

Og det har jeg aldrig prøvet før, griner Karoline Mousing, som efterhånden har en del erfaring med at stå på en scene, selvom hun stadig er meget ny i det danske musiklandskab





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Music Lyric Experience Festival Artist Upcoming Artist

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rystelser i Danmark onsdag eftermiddag - flere danskere mærker detRystelserne gik både igennem møblerne og jorden hos Jens Petersen onsdag eftermiddag. Adskillige danskere har mærket rystelserne i dag. Se flere nyheder om jordskælvet.

Read more »

Netflix-program 'Love is Blind' til Danmark - men forholdsvis mange singles markant reduceretNetflix sætter i 2027 sit reality-show 'Love is Blind' på dansk, hvor potentielle singler kan jegge hinanden i lukkede rum i et forsøg på at finde partnerskab med international opmærksomhed. Marlene Weybøll, tidligere reality-host og podcast-vært, peger på udfordringerne ved at finde kvalificerede deltagere til programmet, set i lyset af den danske datingpools lillebitte størrelse.

Read more »

Trump-udsending langer ud efter Danmark og Europa: 'De kommer med modstanden'Donald Trumps udsending til Grønland, Jeff Landry, mener, at det er Europa, der viser Trump-modstand – og slet ikke grønlænderne.

Read more »

Derfor er Nordjylland og Østdanmark mest ramt af jordskælvBevægelser fra Atlanten og Afrika betyder, at dele af Danmark oftere bliver ramt af jordskælv.

Read more »