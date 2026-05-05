Karismatisk kristendom: Et globalt fænomen ud over dansk vanetænkning

En debattende artikel om karismatisk kristendom, der udfordrer den danske opfattelse af, at karismatisk kristendom primært er amerikansk. Artiklen belyser den globale spredning af karismatiske kirker, især i det globale syd, og argumenterer for, at både fornuft og følelser har plads i kristendommen. Skribenten, en karismatisk kristen teolog, kritiserer den danske lutherske synsvinkel og fremhæver eksempler på karismatiske elementer i andre kristne traditioner, såsom anglikanisme og luthersk kristendom i Afrika.

Arkivfoto fra gudstjeneste i frikirken Ark cph. At give plads til følelser og åndelige oplevelser i kirken udelukker ikke fornuften, mener skribenten. Foto: Johanne Teglgård Olsen.

En artikel i Kristeligt Dagblad handler om karismatisk kristendom. Som karismatisk kristen og teolog tænker jeg, at lederartiklen er meget dansk og meget luthersk. Lederartiklen anerkender, at den karismatiske kristendom har været til positiv inspiration for dele af dansk kirkeliv, men tænder mest af alt advarselslamperne og bruger den kendte figur med at forudsætte, at karismatisk kristendom er amerikansk. Dernæst peger lederen på usunde ting i karismatiske miljøer i USA som en advarsel om farerne ved den karismatiske kristendom.

Lederen afsluttes med en belæring om, at man godt kan forene kristendom og fornuft. Det mener skribenten åbenbart ikke, at vi karismatiske kristne formår. Lad os tage et par fakta, der måske kan hjælpe os ud af dansk vanetænkning: Der er omkring 600 millioner karismatiske kristne i verden. Dermed tæller karismatiske kirker langt flere medlemmer end den lutherske kirkes godt 70 millioner på verdensplan.

Af verdens karismatiske kristne bor omkring 80 millioner i USA. Det betyder, at omkring 13 procent af verdens karismatiske kristne er fra De Forenede Stater. Vil man møde en typisk karismatisk kristen, bør man statistisk set se mod det globale syd frem for mod USA. Her vokser de karismatiske kirker med en imponerende hastighed i lande som for eksempel Nigeria og Brasilien.

Man kan ganske rigtigt finde dårlig teologi og manipulerende ledelse i karismatiske kirker. Men der er unægtelig et spring fra denne konstatering til at insinuere, at karismatiske kirker har flere tilfælde af menneskelig syndighed og magtmisbrug end andre kirker. Jeg ønsker på ingen måde at forsvare hverken herlighedsteologi eller anden import af forbrugersamfundet i teologien. Og jeg ønsker slet ikke at relativere kirkeligt magtmisbrug og ledelsesmæssig manipulation.

Jeg konstaterer blot, at begge dele er en konsekvens af menneskelig syndighed og svaghed, og at de – desværre – kan findes i alle kirkesamfund. Det er for mig en underlig antagelse, at man ikke kan bruge sin sunde fornuft, hvis man tager følelser og åndelige oplevelser alvorligt i sit trosliv. Lederartiklen konstaterer, at oplevelseskristendommen har sine grænser. Det har den ganske ret i.

Det er dog lige så rigtigt, at forstandskristendommen også har sine grænser. Hvorfor gå med et enten-eller? Hvorfor ikke gå med et mere livsnært både-og? Vi behøver både fornuft, følelser og erfaring i vores trosliv.

Prøv at pille erfaring og følelser ud af Bibelens beretninger og spørg dig selv, hvor meget der så er tilbage. Jeg var forrige søndag til gudstjeneste i to anglikanske kirker i London. De var proppet med unge og tydeligt karismatiske. De var altså både anglikanske og karismatiske.

Det er meget mere almindeligt, end lederskribenten og mange danske folkekirkekristne forestiller sig. Det er nemlig svært at lave en opdeling mellem for eksempel luthersk og karismatisk eller katolsk og karismatisk, når man kommer ud i den store verden.

Jeg vil opfordre dem, der måtte være interesseret i at se kristendommens udvikling uden for Danmark til at tage på studietur til lutherske kirker i for eksempel Etiopien eller Madagaskar og spørg sig selv: Ligner disse lutherske kirkers gudstjenester mon mest en højmesse i en dansk folkekirke eller en gudstjeneste i en dansk karismatisk frikirke? Mit gæt er, at der vil være plads til både følelser og åndelige oplevelser





