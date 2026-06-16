Fodboldfans søger at krydse store veje efter kampen mellem Frankrig og Senegal i New Jersey, hvilket har ført til kaotiske scener nær MetLife Stadium.

Det er præcis den situation, man gerne ville undgå i USA under VM. En gruppe fodboldfans i gang med at krydse en stor vej efter kampen mellem Frankrig og Senegal i New Jersey for at komme væk fra stadion.

FOTO: Jeppe Elkjær Tirsdag er der udpræget kaotiske scener nær MetLife Stadium efter VM-kampen mellem Frankrig og Senegal. Det lader til at have fået nogle fans til at tage en drastisk beslutning. For mens B.T.s udsendte er på vej bort fra stadion, kan man se adskillige personer forsøge at gå fra stadion. Det har hele tiden været en situation, man ønskede at undgå fra de lokale myndigheders side.

Fodboldfans efter kampen mellem Frankrig og Senegal gående langs en større vej for at komme væk fra stadion. FOTO: Jeppe Elkjær Og man har løbende opfordret fans til at tage eksempelvis bus eller tog til og fra stadion. Ikke mindst for at undgå farlige situationer. B.T.s udsendte så nemlig ikke kun et par enkelte personer gå rundt på og nær store veje, vi så en lang række personer.

Kampen på det enorme MetLife Stadium, hvor finalen til VM også skal spilles, endte desuden 3-1 til Frankrig





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