Kaos ved Almind Sø: Parkeringspladser mangler – Politiker vil undersøge løsninger

Det er svært at finde en parkeringsplads ved Almind Sø i Silkeborg, hvilket skaber frustration og usikkerhed for besøgende. En lokal politiker vil nu undersøge muligheden for at skabe 50-100 nye parkeringspladser, men understreger, at naturen ikke må lide under det.

Det er en stigende udfordring at finde en ledig parkeringsplads ved Almind Sø i Silkeborg , især omkring Østre Søbad. I de seneste år er presset på parkeringsområdet steget markant, hvilket resulterer i, at mange besøgende er nødsaget til at parkere ulovligt i rabatten langs en befærdet vej.

Denne situation skaber ikke blot frustration for de besøgende, men også en potentiel fare for trafiksikkerheden. Sebastian Thorhauge Spahic fra Ikast, en hyppig gæst ved søen, beskriver parkeringsforholdene som værende virkelig dårlige, selvom det endnu ikke er højsæson. Han påpeger, at den lange afstand fra parkeringen til søen er en ulempe for mange.

Mette Abrahams, en lokal beboer, bekræfter billedet og beskriver situationen som kaotisk, hvor det ofte kræver tid og tålmodighed at finde en parkeringsplads, hvilket ofte ender med parkering i rabatten, hvilket hun finder usikkert, især med små børn. Østre Søbad er et populært udflugtsmål, der tilbyder en bred vifte af aktiviteter, herunder badning, afslapning, beachvolley, og mountainbikespor, hvilket tiltrækker mange besøgende, især i godt vejr.

Dette gør området til et af de mest besøgte naturområder i Silkeborg Kommune, der markedsfører sig som Danmarks Outdoor Hovedstad. For at adressere parkeringsproblemerne har udvalgsformanden for Plan-, Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune, Kristian Pihl Lorentzen (Venstre), besluttet at undersøge muligheden for at etablere 50-100 nye parkeringspladser i området. Han understreger, at den nuværende situation med biler parkeret i vejkanten udgør en risiko for trafiksikkerheden, og at det er nødvendigt at finde en løsning.

Lorentzen er dog opmærksom på, at udvidelsen af parkeringsområdet ikke må ske på bekostning af naturen, da Østre Søbad er en del af de beskyttede Silkeborgskove. Han erkender, at det kan være en udfordring at skabe nye parkeringspladser uden at fælde træer, men han er villig til at undersøge forskellige muligheder, herunder skråparkering langs vejen ind mod Virklund.

Han understreger, at han ikke kan garantere en løsning, men vil gøre sit bedste for at finde en balance mellem behovet for parkeringspladser og bevarelsen af naturen. Lorentzen tilføjer, at formålet ikke er at tiltrække endnu flere biler, men snarere at forbedre sikkerheden og reducere kaosset omkring parkeringen. Debatten om parkeringssituationen ved Almind Sø rejser også spørgsmålet om, hvorvidt området er ved at blive overbelastet af besøgende.

Lorentzen er positiv over for den store interesse for at bruge naturen, da det er i tråd med Silkeborg Kommunes mål om at fremme udendørs aktiviteter. Han erkender dog, at et enkelt område kan blive for belastet, og at det er vigtigt at finde løsninger, der sikrer en bæredygtig turisme. Han understreger, at han ikke ønsker at begrænse adgangen til området, men at han ønsker at skabe bedre rammer for de besøgende.

Udover at undersøge muligheden for flere parkeringspladser, vil udvalget også se på andre løsninger, der kan bidrage til at forbedre situationen, såsom bedre skiltning, trafikregulering og fremme af alternative transportformer, som cykling og offentlig transport. Målet er at sikre, at Almind Sø fortsat kan være et attraktivt udflugtsmål for både lokale og turister, samtidig med at naturen og trafiksikkerheden bliver prioriteret. En hurtig løsning forventes ikke, da der skal foretages grundige undersøgelser og vurderinger af de forskellige muligheder





