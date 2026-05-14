Kaos og frygt i Parken: Farlige raketter skaber chokbølger blandt fans

En mangeårig FCK-fan fortæller om rædslen, da pyroteknik og raketter blev affyret under opgøret mod FC Midtjylland, hvilket satte både spillere og tilskuere i fare.

Den ellers elektriske stemning i Parken under det intense opgør mellem FC København og FC Midtjylland blev pludselig afløst af frygt og forvirring, da en gruppe fans valgte at affyre kraftige raketter kort før anden halvlegs start.

Det, der skulle have været en sportslig fest, forvandlede sig på få sekunder til en potentielt livsfarlig situation, hvor fodbolden blev sekundær i forhold til sikkerheden på stadion. Den mangeårige FCK-støtte, Jens Leth-Nissen, der har været en fast del af tribunerne i et kvart århundrede, beskriver hændelsen som fuldstændig uacceptabel. Ifølge ham var der tale om folk i stærkt beruselse, som overhovedet ikke havde kontrol over de eksplosive genstande, de affyrede.

Raketterne blev sendt afsted i tilfældige retninger, hvilket skabte en atmosfære af kaos, hvor både tilskuere og stadionpersonale måtte frygte for deres sikkerhed. Særligt bekymrende var det, at raketterne ifølge vidneudsagn var tæt på at ramme både en bolddreng og en servicemedarbejder, hvilket understreger den enorme risiko, der er forbundet med denne type pyroteknik.

Situationen blev så kritisk, at spillerne fra begge hold blev tvunget til at forlade banen og søge tilflugt i spillertunnellen, mens kaosset på tribunerne skulle lægge sig. For Jens Leth-Nissen handlede oplevelsen dog om mere end blot spillets afbrydelse. Han havde sin søn med til kampen, som siden treårsalderen har oplevet Parkens magi og set omkring 50 kampe. Men denne dag blev magien erstattet af angst.

Den unge dreng blev så skræmt af de bragende raketter og den uforudsigelige adfærd fra de berusede fans, at han i panik måtte søge ly bag sin far. Dette personlige aspekt af hændelsen satte fokus på, hvordan en lille gruppe af hensynsløse individer kan ødelægge oplevelsen for familier og børn, der blot ønsker at nyde sporten i trygge rammer. Det rejste en vigtig debat om, hvor grænsen går mellem passioneret fankultur og direkte farlig adfærd.

Jens Leth-Nissen udtrykker en dyb frustration over, at danske fodboldklubber ikke har formået at dæmme op for brugen af pyroteknik i et omfang, der sikrer alles velbefindende. Selvom nogle fans argumenterer for, at romerlys og røgskyer skaber en fantastisk stemning og visuelt spektakel, mener han, at dette aldrig må ske på bekostning af sikkerheden. Der er en markant forskel på kontrolleret pyroteknik og det at affyre raketter ind over et stadion, hvilket han betegner som fuldstændig uacceptabelt.

Han foreslår derfor en langt hårdere linje over for synderne, inspireret af den engelske model. Med moderne kameraovervågning og ansigtsgenkendelse bør det være muligt at identificere dem, der gemmer sig bag masker for at skabe utryghed, og derefter uddele livstidskarantæner. Kun gennem konsekvente og strenge sanktioner kan man sende et signal om, at denne adfærd ikke tolereres i dansk fodbold.

Efter kampens afslutning, hvor FCK led et nederlag på 0-1, var stemningen præget af både skuffelse over resultatet og eftertænksomhed over hændelserne. FCKs direktør, Jacob Lauesen, har efterfølgende bekræftet, at klubben har igangsat en omfattende undersøgelse for at kortlægge præcis, hvad der skete, og hvem der var involveret. Undersøgelsen skal ikke blot handle om at straffe de ansvarlige, men også om at evaluere sikkerhedsprocedurerne i Parken for at forhindre lignende episoder i fremtiden.

Det er tydeligt, at kampen mellem FC København og FC Midtjylland vil blive husket mere for de farlige raketter end for selve spillet på banen, hvilket efterlader et trist billede af en fankultur, hvor enkelte individer sætter andres liv og helbred på spil for et kortvarigt kick





