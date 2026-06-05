Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skal skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme. I april rejste 30 procent færre danskere til de populære spanske ferieøer sammenlignet med samme måned sidste år. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer.

Kanarieøerne ser fald i udenlandske turister i april, men er stadig lidt over sidste år. En kold drink i hånden og havet, palmerne og de lune aftener på en spansk ferieø er ikke længere en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skal skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme.

I april rejste 30 procent færre danskere til de populære spanske ferieøer sammenlignet med samme måned sidste år. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3 procent i april. Sidste år bød øerne 1,32 millioner turister velkommen i april. I år var tallet faldet til 1,21 millioner.

Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Kanarieøernes turismeminister, Jessica de León, har tidligere været ude og sige, at man følger udviklingen tæt. Trods faldet i april ligger Kanarieøerne stadig lidt over sidste år. I årets første fire måneder kom 5,69 millioner udenlandske gæster - cirka 10.000 flere end på samme tidspunkt sidste år.

Antallet af tyske gæster faldt med 13,5 procent, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4 og 29,2 procent. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skal skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skal skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme.

Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skal skiftes ud med strand, tapas og sydlandsk varme





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Kanarieøerne Udenlandske Turister Fald April Økonomisk Usikkerhed Middelklassefamilier Geopolitiske Spændinger

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