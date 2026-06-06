Kan du sætte hundens skål i opvaskemaskinen? Forskere svarer

I Spørg Videnskaben tarer en læser om, om hundens mad- og vandskål kan vaskes sammen med menneskeligt bestik i opvaskemaskinen. To mikrobiologer forklarer, hvad der gælder for smittefare og den bedste rengøringsmetode.

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Vi elsker særligt de lidt skøre spørgsmål, der stammer fra ren nysgerrighed. En læser stiller følgende: skulle hundens mad- og vandskål nu sættes sammen med det andet bestik i opvaskeren? Eller hvad? For at belyse spørgsmålet har vi talet med to eksperter: Clarissa Schwab, professor ved Institut for Bio- og Kemiteknologi på Århus Universitet, og Susanne Knøchel, professor emerita i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.

Spørgsmålet handler om, om bakterier fra hundens mund kan spredes til resten af opvasken, og hvad den bedste rengøringsmetode er. Hunde renser sig mellem benene og på poterne med tungen og bruger tænderne til at fjerne småkryb og snavs i pelsen. Når de er ude, kommer deres snuden i kontakt med jord, afføring fra andre dyr, og andre potentielt sjuskede steder. Derfor har hunde, ligesom mennesker, biofilm på tænderne - en belægning af bakterier, spyt og madrester.

Ifølge forskerne er bakterier fra hunde i de fleste hverdagsituationer dog ikke farlige for raske mennesker. Det gælder også, hvis hundeskålen endt i opvaskemaskinen eller selv på din tallerken, som din hund har slikket. Clarissa Schwab forklarer, at der allerede undermaling findes en virvar af bakterier i maskinen, så den lille mængde fra hunden har minimal betydning. Hun peger på, at opvaskemaskinen cirkulerer vand effektivt og har en varm tørrefunktion, hvilket sænker risikoen.

Susanne Knøchel tilføjer, at det bedste er at skolde skålen før den kommer i maskinen eller bruge et varmt program på 65-80 grader. Nogle sygdomsfremkaldende bakterier, vira og parasitter kan smitte selv i meget små mængder, og derfor er der risiko ved lave temperaturer. Generelt anbefaler hun, at det i langt de fleste tilfælde har begrænset betydning at komme hundeskålen i opvaskemaskinen, men at der er tale om en forholdsregel.

For at være helt sikker, er det nok at vaske skålen i hånden med varmt vand og sæbe - gerne dagligt. Clarissa Schwab bemærker, at holdninger til spørgsmålet varierer afhængigt af, om man er hundeejer eller ej. Konklusionen er: Ja, du kan roligt komme hundeskålen i opvaskemaskinen, så længe du sørger for at bruge et varmt program eller vask den forhåndsskolende. Selvfølgelig skal du også tjekke, om skålen er velegnet til opvaskemaskinen. Tak til de to forskere for deresindsigter





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Hund Opvaskemaskine Bakterier Hygiejne Mikrobiologi

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