Kampen om strømmen bremser grøn omstilling: Datacentre blokerer for el-lastbiler

Danmarks elnet er overbelastet, primært på grund af datacentre, hvilket skaber store forsinkelser for virksomheder, der ønsker at omstille sig fra diesel til elektriske køretøjer, især inden for tung transport. Forskere og brancheorganisationer opfordrer til politisk handling for at løse flaskehalsen og sikre fremtidens grønne energiinfrastruktur.

Den tunge transportsektor står klar til at omfavne elektrificering, men vejen dertil er brolagt med forhindringer. Flere kilder indikerer en stærk ambition inden for branchen om at skifte diesel-lastbiler ud med elektriske alternativer. Et glimt af fremtiden var at se på World of Volvo i Sverige i september 2024, hvor en el-lastbil blev udstillet, et symbol på de teknologiske fremskridt, der allerede er gjort.

Men i Danmark tegner billedet sig mere dystert for de virksomheder, der drømmer om en grønnere flåde. Den såkaldte kø til elnettet er nærmest stoppet fuldstændigt, en situation der i høj grad tilskrives strømslugende datacentre. Denne udvikling har fået forskere og organisationen Green Power Denmark til at rette et utvetydigt budskab mod politikerne: Handling er påkrævet nu.

Kampen om Danmarks elektricitet er eskaleret til et kritisk punkt, hvor ansøgninger om tilslutning til elnettet er væltet ind hos Energinet i de seneste år. Den massive tilstrømning af ønsker om strøm har resulteret i et generelt stop for nye tilslutninger. Især datacentre fylder uforholdsmæssigt meget i denne omfattende kø. Data fra Energinet afslører, at datacentre alene udgør omkring 40 procent af den samlede kapacitet, der er efterspurgt til nettilslutning. Denne enorme efterspørgsel fra én sektor kvæler potentielt muligheden for andre, herunder den tungere transport, der ellers kunne bidrage væsentligt til Danmarks klimamål.

Dilemmaet er klart: Skal vi prioritere de store, datatunge industrier, der kræver enorme mængder strøm, eller skal vi sikre plads til de mange andre virksomheder, der ønsker at implementere grønne teknologier og dermed bidrage til den generelle samfundsmæssige omstilling? Spørgsmålet synes at hænge tungt i luften, mens den grønne omstilling potentielt bremses af manglende infrastrukturkapacitet.

Situationen kalder på en dybdegående politisk debat og handling. Forskere og Green Power Denmark understreger, at det er afgørende at finde løsninger, der balancerer de forskellige behov og sikrer en fremtidssikret energiinfrastruktur. Uden en strategisk tilgang risikerer Danmark at miste momentum i den grønne omstilling, og ambitioner om elektrificering af tung transport kan blive sat på pause på ubestemt tid. Der er behov for en national strategi, der ikke blot adresserer udbygningen af elnettet, men også prioriterer de forskellige sektorer og deres bidrag til samfundets grønne transformation. Dette kan indebære alt fra investeringer i ny netkapacitet til regulering af efterspørgslen fra særligt energikrævende industrier som datacentre.

Beslutningstagere står over for en kompleks opgave, hvor der skal findes en balance mellem teknologisk udvikling, økonomisk vækst og klimamålsætninger. Den nuværende flaskehals ved elnettet viser tydeligt, at der ikke længere er råd til passive løsninger; der kræves en proaktiv og visionær indsats for at undgå, at kampen om strømmen bliver en barriere for den danske grønne fremtid





