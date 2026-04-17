Kampen om strøm bremser grøn omstilling i Danmark: Datacentre fylder elnettet

Datacentres stigende energibehov blokerer for nye eltilslutninger, hvilket forsinker elektrificeringen af tung transport og andre grønne initiativer i Danmark. Forskere og erhvervsorganisationer efterlyser politisk handling for at løse kapacitetsproblemet og sikre fremdrift i den grønne omstilling.

Kampen om den danske elkapacitet er nået et kritisk punkt, hvilket potentielt forsinker grøn omstilling i tung transport . Flere danske virksomheder, der ønsker at skifte fra diesel til elektriske lastbiler, står over for lange ventetider på at blive koblet på elnettet. Dette skyldes i vid udstrækning den store efterspørgsel fra datacentre, som sluger enorme mængder strøm. Forskere og organisationer som Green Power Denmark presser på for politisk handling for at løse situationen.

Energinet, der står for den danske eltransmission, modtager et stort antal ansøgninger om nettilslutning. Problemet er dog, at nettet er ved at være fyldt op, og der er simpelthen ikke kapacitet nok til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Datacentre udgør en betydelig del af denne efterspørgsel og tegner sig ifølge Energinet for omkring 40 procent af den samlede kapacitet, der efterspørges. Denne dominerende rolle fra datacentrene lægger pres på mulighederne for andre brancher at elektrificere deres drift. Eksempelvis er den tunge transport, der ellers er et vigtigt element i den grønne omstilling, potentielt sat på pause, fordi der ikke er nok strøm tilgængelig.

Debatten om prioritering af elkapacitet er intens. Mens datacentre tilbyder investeringer og potentielt arbejdspladser, står danske virksomheder med et akut behov for at omstille sig til grønnere teknologier. Der rejses spørgsmål ved, om de nuværende politikker og planlægningsprocesser er tilstrækkelige til at balancere disse forskellige interesser. Der er en klar opfordring til, at politikerne tager ansvar og finder løsninger, der sikrer, at den grønne omstilling kan fortsætte uden uforholdsmæssige forsinkelser. Dette indebærer sandsynligvis en revurdering af, hvordan vi fordeler den begrænsede elkapacitet, og hvordan vi bedst kan understøtte de virksomheder, der aktivt ønsker at bidrage til en grønnere fremtid.

Spørgsmålet om hvorvidt datacentre i USA har fået lov til at opsætte gasturbiner, som nævnes i dialogen, illustrerer også potentielle forskelle i regulatoriske tilgange og betydningen af lokalplaner, der kan ændres løbende af kommunerne. De nævnte afskrivninger og skatteforhold for datacentre indikerer en kompleks økonomisk virkelighed, der kræver dybere analyse for at vurdere den reelle gevinst for Danmark.





