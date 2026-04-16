Kampen om strøm bremser grøn omstilling: Datacentre dominerer elnettets kø

Datacentre skaber flaskehalse i elnettet og forsinker den grønne omstilling for dansk erhvervsliv, herunder den tunge transport. Forskere og Green Power Denmark efterlyser politisk handling, mens internationale erfaringer viser sundheds- og miljømæssige konsekvenser af egne elproduktionsanlæg.

Den tunge transportsektor viser stigende interesse for elektrificering, med lastbiler som et centralt fokuspunkt. En el-lastbil, udstillet på World of Volvo i Sverige i september 2024, illustrerer denne udvikling. Dog står danske virksomheder over for en potentielt langvarig ventetid, før de kan skifte fra diesel til elektriske løsninger. Årsagen er en kritisk flaskehals i elnettet, primært forårsaget af det massive strømforbrug fra datacentre. Forskere og organisationen Green Power Denmark opfordrer nu politikerne til at gribe ind.

Kampen om strøm i Danmark har nået et kritisk punkt. Energinet modtager en stadigt stigende mængde ansøgninger om tilslutning til elnettet, hvilket har medført et generelt stop for nye tilslutninger. Datacentre udgør en betydelig del af denne efterspørgsel, og udgør ifølge Energinets tal cirka 40 procent af den samlede kapacitet, der søges om. Denne situation skaber en direkte konflikt mellem den grønne omstilling, der kræver adgang til grøn strøm, og den voksende digitale infrastruktur.

Internationalt ses lignende udfordringer. I USA har flere datacentre været tvunget til at ty til egne gas- og dieselanlæg for at imødekomme deres enorme strømbehov. Disse anlæg genererer ikke kun betydelige udstødningsgasser, der medfører lugtgener og potentielt helbredsskadelige effekter, men også lavfrekvent støj, der generer lokalområderne. Der er stigende borgerklager og regulatoriske tiltag på vej i flere amerikanske stater som reaktion på disse problemer. En uafhængig analyse af et datacenter i Loudoun County, Virginia, fremhæver de potentielle sundhedsmæssige konsekvenser af on-site elproduktion. Den anslår årlige sundhedsskader på 53–99 millioner USD, primært grundet luftforurening fra naturgasturbiner og dieselgeneratorer. Disse skader kan føre til en øget forekomst af hjerte- og lungesygdomme samt et antal for tidlige dødsfald årligt. De samlede sundhedsomkostninger over 30 år kan nå op til 1,6–3,0 milliarder USD. Studiet advarer om, at disse anlæg ofte godkendes med lempelige miljøtilladelser uden offentlig høring, og at de samlede miljømæssige og sundhedsmæssige effekter ikke altid vurderes fuldt ud. Denne tendens med egen fossil elproduktion for at omgå netflaskehalse er bekymrende, da den kan have langsigtede konsekvenser for luftkvalitet og folkesundhed.

Det danske elnet fungerer således som en væsentlig flaskehals. Spørgsmålet om energiproduktionens kapacitet til at imødekomme et stigende behov fra både traditionelle erhverv og nye teknologier er afgørende. En potentiel løsning kunne være, at de aktører, der kæmper om kapacitet på elnettet, i stedet investerer i egen vedvarende energiproduktion. Ved at opføre vindmølleparker eller solcelleanlæg kunne de bidrage til den grønne omstilling og samtidig afhjælpe presset på elnettet, hvilket potentielt kan forhindre væsentlige prisstigninger for andre forbrugere og sikre en mere balanceret udvikling.

Denne balancegang mellem at tiltrække teknologivirksomheder som datacentre og at prioritere grøn omstilling for borgere og traditionelle erhverv er kompleks. Det kræver politisk strategisk handling for at sikre en bæredygtig energifremtid for alle.





