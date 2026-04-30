Kampen om Socialdemokratiets formandspost er i gang – Hummelgaard og Wammen blandt favoritterne

Efter Mette Frederiksens udmelding om, at hun ikke vil stille op som statsministerkandidat ved næste valg, er kampen om at blive den nye formand i Socialdemokratiet allerede i fuld gang. To af de mest fremtrædende kandidater er Morten Østergaard Hummelgaard og Jakob Ellemann-Jensen Wammen, men også andre navne som Christina Krzyrosiak Hansen og Mattias Tesfaye er i spil. Kampen foregår bag kulisserne, men det er en spændende tid for partiet, der skal finde en ny leder.

Selvom det foregår bag kulisserne, er der flere profiler, der positionerer sig som potentielle efterfølgere. Ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, er det en almindelig forventning, at Mette Frederiksen ikke vil stille op igen, hvilket betyder, at partiet nu skal finde en ny leder. Kampen er ikke åben, da det anses for upassende at udfordre en siddende formand, men flere navne er allerede begyndt at dukke op i debatten.

To af de mest fremtrædende kandidater er Morten Østergaard Hummelgaard og Jakob Ellemann-Jensen Wammen. Begge har vist interesse i at overtage formandsposten, og selvom det ikke er en naturlov, at en formand skal komme fra Finansministeriet, er det en mulighed, at en af dem vil blive den nye leder. Henrik Qvortrup mener, at Hummelgaard har en fordel, da han har den rette profil, alder og tæt kontakt til Mette Frederiksen. Tiden arbejder for Hummelgaard i forhold til Wammen, siger han.

Han nævner også Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og Mattias Tesfaye som potentielle kandidater til formandsposten. Under valgkampen udtalte Mette Frederiksen, at hun har flere år bag sig end foran sig i dansk politik, hvilket yderligere understreger, at partiet skal finde en ny leder. Kampen om ministerposterne er også i gang, da Socialdemokratiet med stor sandsynlighed vil miste nogle af dem. Det er dog ikke afgørende, hvilken ministerpost en kandidat sidder i, da man kan springe fra andre poster til formandsposten.

Hvis Hummelgaard bliver forsvarsminister, kan det også være et springbræt til formandsposten. Det er en spændende tid for Socialdemokratiet, hvor partiet skal finde en ny leder, der kan føre det videre i de kommende år





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »