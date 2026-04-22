Kampen om Lønstrup: Mellem lokal stolthed og frygten for affolkning

I Lønstrup kæmper lokale ildsjæle for at bevare byens identitet som helårsby. Debatten om bopælspligt raser, mens generationer må sige farvel til deres barndomshjem.

Keramiker og restauratør Vibe Falkenberg repræsenterer en vigtig brik i det entreprenante og levende miljø, der kendetegner Lønstrup . Med et halvt århundrede bag sig i den lille kystby, er hun dybt forankret i de lokale traditioner og det fællesskab, der gør byen unik. Netop nu står hun dog i en svær situation, hvor hun sammen med sine søskende skal tage den tunge beslutning om at sælge barndomshjemmet, en historisk strandfogedgård, der har dannet rammen om deres opvækst.

Denne personlige afsked med familiens historie bliver et symbol på de større forandringer, der presser sig på for mange lokale familier i det nordjyske. Debatten i Lønstrup bølger frem og tilbage: Er fastholdelsen af bopælspligten et udtryk for sund nostalgi og kærlighed til byens sjæl, eller er det en frygtbaseret reaktion på en uundgåelig affolkning? Lønstrup står i dag som en af de få tilbageværende kystbyer, der stædigt fastholder kravet om, at husene i byens hjerte skal være beboet året rundt. Dette krav er hjørnestenen i ønsket om at undgå, at byen bliver en spøgelsesby uden for turistsæsonen. Modstanderne af helårsbeboelsen peger på markedskræfterne, mens tilhængerne frygter, at byens særpræg forsvinder, hvis de centrale ejendomme forvandles til luksuriøse fritidsboliger, der kun står tomme i årets mørke måneder. Der eksisterer desuden en udbredt frustration over, at reglerne i flere tilfælde synes at blive omgået eller ikke håndhævet effektivt nok, hvilket skaber splid i lokalsamfundet. Trods de økonomiske og strukturelle udfordringer formår Lønstrup stadig at bevare en helt særlig autenticitet. Det er en by, hvor kystfiskeriet fra stranden stadig er en del af virkeligheden, og hvor synet af saltede fladfisk på tørresnore vidner om en stolt kulturarv. Når sommergæsterne er taget hjem, og roen sænker sig over Vesterhavet, lyser vinduerne i de små fiskerhuse fortsat op. Det er dette lys, der for de lokale betyder alt – det er tegnet på, at byen lever, ånder og har en fremtid som et samfund, ikke blot som en kulisse. Mange tilflyttere, der tidligere har søgt mod de større byer som Aalborg, mærker i dag et stærkere træk mod vestkysten, tiltrukket af netop den helårsåbne livsform. Udfordringen for Lønstrup spejler sig i den generelle tendens i Nordjylland, hvor byer som Hirtshals ligeledes kæmper med faldende indbyggertal. Spørgsmålet om, hvordan man vender denne udvikling, er komplekst og kræver mere end blot bopælspligt. Det kræver innovative bud på, hvordan man skaber arbejdspladser, fastholder de unge og sikrer en infrastruktur, der gør det attraktivt at bo i kystnære områder året rundt. Mens diskussionen om direktørlønninger i bosted-sektoren og andre makroøkonomiske emner kan virke fjerne, er virkeligheden i Lønstrup konkret: Skal byen overleve som andet end et feriemål, kræver det en fælles indsats, der balancerer respekten for historien med modet til at skabe en bæredygtig fremtid for de nye generationer, der ønsker at kalde den rå vestkyst for deres hjem





