Kampen om bordet: Grov debat om landbrug og regeringens retorik

I mandagens udgave af TV MIDTVEST's debatprogram 'Kampen om bordet' var debattørerne enige om, at tonen i valgkampen om landbruget blev for hård. Alligevel var der stor uenighed om årsagerne og konsekvenserne. DF's Dennis Flydtkjær hævdede, at regeringens retorik faktisk er ved at aflive dansk landbrug, da den får banker til at frygte at udlåne til landmænd. Andre deltagere afviste dette som et overdrevet argument og pegede på positive elementer i regeringsgrundlaget. Programmet tema: hvordan debattens tone påvirker reelle investeringer og fremtiden for landbruget.

Og det gjorde det igen under mandagens udgave af Kampen om bordet her på TV MIDTVEST. Debat tørerne omkring kunne alle blive enige om, at tonen under forårets valgkamp blev for voldsom, når det kom til landbruget.

Men så ophørte enigheden også. Folketingsmedlemmet Dennis Flydtkjær (DD) var ude med grovfilen efter den nye regerings retorik om landbruget, og han argumenterede for, at partierne reelt arbejder for en nedlukning af det danske landbrug.

- Jeg er sådan set enig i, at det er godt at gøre noget ved ekstrem avl, men bare debatten under valgkampen gør, at når man som landmand skal ned i sin bank og sige, at man gerne vil låne til at holde sit produktionsapparat ved lige, så vil banken naturligt sige, at det tør vi da ikke, fordi vi har en regering, som kører en hetz mod landbruget, sagde han under debatten og fortsatte: - På den måde kommer I jo til at aflive landbruget bare med debatten, der er om landbruget. Så I er jo de facto ved at aflive dansk landbrug, selvom I siger, I vil det modsatte.

- Det er et ret vildt argument, at man ikke kan have en debat, fordi så afvikler man per automatik. Jeg synes også, at tonen blev for hård, men det er jo ikke det samme som at man ikke skal være ærlig om, at der skal ske noget. - Der står jo også i regeringsgrundlaget, at vi skal gøre det nemmere for unge landmænd at få mulighed for at købe deres bedrift. Det, synes jeg, er positivt.

Han er vildt træt af elbiler - men bliver nødt til at servicere de





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Landbrug Regtering Debat Dennis Flydtkjær Valgkamp Banker Investeringer Ekstrem Avl Elbiler

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