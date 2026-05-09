Kampen mod kræft og kunsten at snyde døden med modeltog

Jacob H. Hansen overlevede mavekræft mod alle odds og bruger nu en bevidst ufuldendt modeljernbane som et symbol på sit fortsatte liv og sin overlevelsesstrategi.

Når man træder ind i Jacob H. Hansens kælderrum, bliver man øjeblikkeligt overvældet af en verden i miniature. Det er ikke blot et rum, men et dedikeret fristed, hvor timerne forsvinder, mens han nørkler med komplekse systemer af skinner, detaljerede bygninger og utallige små tog.

Det meste af lokalet er udfyldt af denne imponerende modeljernbane, der vidner om en enorm tålmodighed og en passion for detaljen. Langs væggene finder man et velorganiseret arbejdsbord og diverse remedier, der står klar til fremtidige udvidelser. Men midt i denne detaljerigdom er der et iøjnefaldende hul; et enkelt hjørne af banen står fuldstændig bart. Selvom Jacob bruger mange timer hver eneste uge på at forfine sit værk, har han bevidst valgt ikke at bebygge dette område.

Han forklarer med et lille smil, at han ikke har nogen intention om at skynde sig mod målstregen. For Jacob handler det ikke om at blive færdig, men om selve processen. Hans filosofi er simpel, men dyb: så længe der er noget tilbage at gøre, er der stadig en grund til at være her. Det er en tankegang, der er født ud af en af livets hårdeste prøvelser.

For at forstå denne særegne tilgang til hobbyen må man rejse tilbage til året 2007. Det var her, Jacob fik den besked, som ingen ønsker at høre. På hospitalet blev han informeret om, at han led af mavekræft, og prognosen var dyster; lægerne vurderede, at han kun havde tyve procent chance for at overleve. På det tidspunkt var Jacobs liv meget anderledes.

Han var selvstændig købmand og far til to børn, og hans hverdag var præget af travlhed og ansvar. Selvom han som barn havde været fascineret af tog og altid havde drømt om at skabe sin egen store modelbane som voksen, havde prioriteterne i livet blot ikke givet plads til det. Det var faktisk hans hustru, der blev den drivende kraft bag projektet.

I en tid præget af usikkerhed og frygt stillede hun ham det eksistentielle spørgsmål om, hvad han overhovedet skulle nå at opleve eller skabe, inden døden indtraf. Hendes opfordring var kontant: han skulle komme i gang med sin modeljernbane nu. Det blev startskuddet til en rejse, der ikke kun handlede om tog, men om overlevelse. I dag, næsten tyve år efter den skræmmende diagnose, er Jacob H. Hansen 66 år gammel.

Han lever et liv, der er fundamentalt forandret; han lever uden mavesæk og må ofte hvile sig mere end andre, men hans livsvilje er stærkere end nogensinde. Selvom sygdommen tvang ham til at forlade rollen som købmand, har han fundet en ny rytme med et deltidsjob på et kontor og en modelbane, der er blevet mere omfattende og detaljeret end nogensinde før. Banen er nu befolket af små figurer, der hver især fortæller deres egen lille historie.

Her er en dreng, der tisser i en sandkasse, og en tømrer, der i et uheldigt øjeblik taber en hammer ned i hovedet på sin kollega. Men den mest betydningsfulde figur er gemt væk i en tunnel. Det er en skummel skikkelse med en le i hånden, der repræsenterer døden. Jacob er bevidst om figurens tilstedeværelse, men han har en plan for at snyde ham.

Ved konsekvent at nægte at færdiggøre projektet, sikrer han sig, at han aldrig helt har nået sit mål. Han indrømmer, at der er en smule overtro involveret, men når man har overlevet mod alle odds i næsten to årtier, kan man tillade sig at tro på sine egne ritualer. Jacob er naturligvis ydmyg over for den lægevidenskabelige hjælp, han har modtaget.

Han understreger, at det er takket være en ekstremt dygtig kirurg og et velfungerende dansk sundhedsvæsen, at han overhovedet er her i dag. Men han er samtidig overbevist om, at den mentale og fysiske stimulering fra modeljernbanen har spillet en afgørende rolle i hans helingsproces.

I den tidlige fase af sit sygdomsforløb var han meget svækket og måtte tilbringe meget tid liggende, men han insisterer på, at han aldrig blot blev reducerende til en person, der sad passivt i en stol. Det at have et mål, noget at bygge på og noget at drømme om, gav ham en form for indre styrke. Arbejdet med de små skinner og figurer gav ham en følelse af kontrol og skaberkraft i en tid, hvor alt andet føltes ukontrollerbart.

For Jacob er den ufuldendte modelbane ikke et symbol på manglende evner, men et symbol på et liv, der fortsat er i bevægelse





