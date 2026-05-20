Kalundborg: Fange og lagre CO2 med nyt anlæg

I Kalundborg kan man nu fange og lagre CO2 med et nyt anlæg drevet af biogasselskabet Bigadan. Anlægget er det andet af tre projekter, som Bigadan har med CO2-fangst. I 2023 kan vi åbne for et lignende anlæg i Horsens, og i 2023 et til Herning.

Der er længe blevet snakket om, hvad vi skal gøre med al den CO2, som vi udleder, når vi for eksempel kører bil, flyver eller producerer varme og energi.

Og det har man nu et rigtig godt bud på i Kalundborg. For her kan man nu fange og lagre CO2 med et nyt anlæg. Det er biogasselskabet Bigadan, som står bag anlægget. Det betyder, at hele processen – fra at fange CO2’en til at transportere den til opbevaring i Nordsøens undergrund – nu kommer til at hænge sammen i én samlet løsning.

Og det er ret unikt, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU i kemiteknik, og som har forsket i CO2-fangst i mere end 20 år





