Kaj Munks Præstegaard nomineret til europæisk museumspris; ledige job og lokker-sager udgør udfordringer

Kaj Munks Præstegaard i Vedersø er blevet nomineret til European Museum of the Year Awards, hvilket fremhævester vestjysk kulturarv. I andre nyheder: en ung mand fra England har stadig ikke fået lov til at starte sit tilbudte job i Danmark, politet undersøger en falsk anmeldelse om et lokkeri i Ikast-Brande, en bartender i Thisted overfaldet, og Anders Foldager opnår en andenplads i Belgien. Desuden er Brian Nielsen fra Brande anåret som en hyldet figur, forsvaret vil ikke genåbne en NATO-bunker, skatteministeren annoncerer et højere fradrag for pendlere, Mads-Peter Lønborg skifter klub, og der er en brand i Thyborøn.

Kaj Munks Præstegaard i Vedersø er blevet nomineret til European Museum of the Year Awards. Museet, som er en del af Ringkøbing Fjord Museer , har derfor muligheden for at blive kåret som årets museum i Europa.

For Ringkøbing Fjord Museer er nomineringen en yderligere bekræftelse på, at vestjysk kulturarv kan konkurrere på den største europæiske scene. I andre nyheder har en 24-årig mand fra Durup, der flyttede fra England til Danmark for at bo med sin kæreste, stadig ikke fået tilladelse til at starte det job, han allerede var blevet tilbudt før sin flytning. Det har ført til en范特的 venteposition.

Tirsdag fik politiet endnu en anmeldelse om et lignende forhold, hvor en anden 10-årig dreng fra Ikast-Brande Kommune fortalte sine forældre, at en mand forsøgte at lokke ham ind i en bil efter skoleslut. Politiet udrykkede, men drengen indrømmede senere, at det var noget, han havde fundet på. Der var dog ingen faktisk fare involveret i denne sag. I Thisted blev en bartender fra Harmonien overfaldet, da han var på vej hjem efter arbejde.

Ejer Peter Røge Nielsen forklarede, at overfaldet skete efter en kort hilsen til en tidligere kunde i en rygegang bag værtshuset. Anders Foldager fortsatte sin stribe af kemestillinger med et imponerende spurt til andendpladsen i det belgiske løb Circuit Franco-Belge, som blev vundet suverænt af Corbin Strong. I Brande er en velkendt figur inden for både idræts- og håndboldforeningene borte.

Brian Nielsen, der alle kendte fra Brande Idrætsforening og Brande Håndboldklub, er afgået ved døden, men nåede inden sin død at blive hyldet og hædret. Forsvaret har ikke nuværende planer om at genåbne den tidligere NATO-bunker ved Finderup vest for Viborg, hvilket Gert Ladegaard Thorsen, der arbejdede der i ni år som civilt ansat, mener er en skam.

Ifølge skatteminister Jakob Engel Schmidt (M) vil en kommende ændring i befordringsfradraget påvirke 1,1 millioner danskere, og en gennemsnitlig pendler forventes at få 2.300 kroner ekstra i 2026. Regeringen ønsker hastebehandling for at danskerne kan få glæde af fradraget efter sommerferien. I Thyborøn var brandvæsenet allerede på stedet ved Sprogøvej, hvor der var udviklet småmængder brand, som nu bliver efterslukket og undersøgt med et termisk kamera.

Endelig har 30-årige Mads-Peter Lønborg, der senest spillede for Aarhus Håndbold i 1. division, tidligere repræsenteret klubber som AIA Tranbjerg, Skive FH, KIF Kolding og det tyske HC Erlangen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kaj Munks Præstegaard European Museum Of The Year Awards Ringkøbing Fjord Museer Newell Hardaker-Smith Venteposition Job Lokkeri Anmeldelse Ikast-Brande Kommune Bartender Overfaldet Thisted Anders Foldager Circuit Franco-Belge Brian Nielsen Brande Idrætsforening NATO Bunker Finderup Skatteminister Jakob Engel Schmidt Pendlerfradrag Mads-Peter Lønborg Brand Thyborøn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

To mænd fra Kærshovedgård sigtet for tyveriTo mænd fra Udrejsecenter Kærshovedgård er blevet sigtet for butikstyveri. Det fortæller Henning Præstegaard fra lokalpolitiet i Herning. Tirsdag klokken 20.18 kom to betjente kørende langs Løvstien i Bording, der ligger cirka fem minutters kørsel fra Kærshovedgård. Her mødte de to mænd på henholdsvis 38 o...

Read more »

Bilkæmpe tilbagekalder mere end én million biler af frygt for brandeTilbagekaldelsen skydes et problem med ledninger, der udgør en brandfare.

Read more »

Ikast Brande Kommune kritiseret for lang sagsbehandlingstid i sag om hjemmetræningTV Midtvest rapporterede i oktober 2024, at en familie med et barn med cerebral parese ventede 15 måneder på svar fra Ikast Brande Kommune om ansøgning om hjemmetræning, trods kommunens angivne maksimum på seks måneder. Kommunens børne‑ og familiechef afviste at kommentere specifikke detaljer, og efter klage til Pressenævnet blev artiklen kun kort opdateret, uden tydelig markering af rettelserne, hvilket kommunen mener er utilstrækkeligt.

Read more »

Brian Nielsen, en fortjent foreningsmand, er dødBrian Nielsen, der i mange år var en central og frivillig kraft i Brande Idrætsforening og Brande Håndboldklub, er død i en alder af 59 år. Han fik anerkendelse af sit livs arbejde gennem en testimonialkamp, hvorover han selv kunne være til stede.

Read more »