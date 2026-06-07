Kaffegrums: En guldgrube af overraskende hjemmebrug

Der er flere anvendelsesmuligheder for kaffegrums end blot at smide det ud. Det kan bruges som naturlig lugtfjerner og til at rense toilet uden kemikalier. En simpel og økonomisk metode, der utnytter det, ellers som affald.

Mange ser det som affald uden nogen reel værdi, men faktisk gemmer der sig flere overraskende anvendelsesmuligheder i de mørke rester fra kaffemaskinen. I årevis har kaffegrums været brugt i haven, komposten og som et naturligt middel mod forskellige lugtgener i hjemmet.

Den kræver hverken dyre rengøringsmidler eller særlige produkter fra supermarkedet, og det hele kan klares med noget, som ellers ville være blevet smidt ud. Kaffegrums kan hjælpe mod dårlig lugt. Ifølge tilhængere af metoden kan kaffegrumset være med til at absorbere og neutralisere ubehagelige lugte, som kan opstå fra afløb og toiletter. Særligt i badeværelser, der ikke bruges så ofte, eller efter perioder med varme temperaturer, kan lugtgener være et velkendt problem.

Det betyder, at det kan hjælpe med at løsne mindre belægninger og pletter i toiletskålen uden brug af stærke kemikalier. Herefter kan en mindre mængde hældes i toilettet, hvor det får lov til at virke i nogle timer. Det er vigtigt ikke at bruge for store mængder, da kaffegrums i værste fald kan bidrage til tilstopninger, hvis det bruges for ofte eller i store doser.

Kaffegrums bruges i forvejen af mange som naturlig lugtfjerner i blandt andet køleskabe, skraldespande og skoskabe. Derfor er det måske værd at tænke sig om en ekstra gang, næste gang filteret tømmes efter morgenkaffen





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Kaffegrums Naturlig Rengøring Lugtfjerner Toiletrens Affaldsforbrug

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