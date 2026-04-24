Kø til elnettet overbelastet af urealistiske datacenterprojekter

En voksende kø af ansøgninger til elnettet, især fra datacentre, skaber bekymring og nødvendiggør en skarpere prioritering. Mange projekter er umodne og risikerer at blokere for grønne initiativer.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyningen til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre i den seneste tid, og regionen huser nu den største koncentration af disse i hele Danmark.

Denne udvikling sætter et enormt pres på elnettet, og der er et stigende behov for en langt mere skarp prioritering af projekter, der venter på tilslutning. Udviklere indsender i stigende grad ansøgninger til Energinet om strømtilslutning til datacentre, selvom mange af disse projekter reelt set aldrig bliver realiseret. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen for at frigøre kapacitet til mere konkrete og gennemførlige initiativer.

Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig og forbruge strøm i Danmark. Situationen er så alvorlig, at Energinet i starten af marts måtte indstille modtagelsen af nye tilslutningsanmodninger til den 60 GW lange kø. Især den eksplosive vækst inden for generativ AI, som eksemplificeret ved teknologier som Copilot og ChatGPT, har bidraget til denne udvikling.

Datacentre tegner sig nu for hele 14 GW i køen til transmissionsnettet – elnettets primære infrastruktur – og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet. Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og pointerer, at 14 GW er en enorm kapacitet. Hun forestiller sig, at politikere vil reagere på denne situation og søge løsninger.

Dzanic påpeger, at den lange kø risikerer at blokere for andre projekter, der har en klar positiv indvirkning på klimaet. Datacenter Industrien erkender nu, at en betydelig andel af de ansøgninger, der er indsendt af datacentre, repræsenterer projekter, som aldrig vil blive realiseret. Dette indikerer en grad af spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar til implementering.

Problemet med urealistiske ansøgninger og spekulativ adfærd i køen til elnettet truer med at forsinke den grønne omstilling og hindre udviklingen af projekter med en dokumenteret klimaværdi. En mere effektiv prioritering og en strengere kontrol med ansøgningernes validitet er afgørende for at sikre, at elnettet udnyttes optimalt og understøtter Danmarks ambitiøse klimamål.

Det er essentielt, at Energinet og Datacenter Industrien samarbejder om at udvikle klare kriterier for, hvilke projekter der skal prioriteres, og at der implementeres mekanismer til at identificere og fjerne umodne eller spekulative ansøgninger fra køen. Dette vil frigøre kapacitet til projekter, der reelt bidrager til en bæredygtig fremtid og sikrer, at Danmarks elnet kan håndtere den stigende efterspørgsel efter strøm, ikke mindst fra de voksende datacentre.

Derudover er det vigtigt at fremme en mere gennemsigtig proces omkring tilslutning til elnettet, så udviklere og investorer har klare forventninger og kan træffe informerede beslutninger. En sådan tilgang vil bidrage til at skabe et mere robust og effektivt elnet, der kan understøtte Danmarks økonomiske vækst og grønne omstilling





