Kø til elnettet overbelastet af datacentre – umodne projekter spænder ben

Den stigende efterspørgsel efter strøm til datacentre, især drevet af AI, overbelaster elnettet. Umodne projekter reserverer kapacitet og blokerer for andre vigtige initiativer. Der er behov for en skarpere prioritering og en mere demokratisk proces.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, spiller en vital rolle i at sikre strømforsyning en til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Den aktuelle situation i elnettet er dog under pres, og der er et stigende behov for en langt skarpere prioritering af projekter i køen til tilslutning. Udviklere indsender ansøgninger til Energinet om strøm til datacentre, selvom realiseringen af disse projekter er usikker. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen for at sikre en mere effektiv udnyttelse af netkapaciteten.

Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark. Energinet blev i marts nødsaget til at lukke for nye tilslutninger til den 60 GW lange kø. Især den stigende efterspørgsel efter generativ AI, som Copilot og ChatGPT, har ført til, at datacentre nu tegner sig for hele 14 GW i køen til transmissionsnettet – elnettets hovedåre – og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet.

Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og påpeger, at 14 GW er en enorm kapacitet. Hun tilføjer, at en politiker ville reagere på en sådan kø med et ønske om handling. Datacenter Industrien har tidligere advaret om, at den lange kø risikerer at blokere for andre projekter med en betydelig klimapositiv effekt.

Nu erkender organisationen, at en stor del af de ansøgninger, der relateres til datacentre, vedrører projekter, der sandsynligvis aldrig vil blive realiseret. Dette indikerer en grad af spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have konkrete, modne projekter klar. Spørgsmålet om de resterende 46 GW i den samlede kø på 60 GW er også relevant. Hvis 14 GW til datacentre anses for at være en betydelig mængde, hvad repræsenterer de resterende projekter?

Der er et ønske om en løsning, der er demokratisk forankret og ikke overlader vurderingen af projekters vigtighed til enkelte embedsmænd eller medarbejdere. De nuværende kriterier er i høj grad markedsdrevne, hvor betaling for en plads i køen giver ret til prioritet. Dette kan sammenlignes med en situation, hvor en kunde bestiller en bil og oplever forsinkelser, mens en anden kunde kan få bilen hurtigere på grund af personlige omstændigheder.

Hvis en sådan forskelsbehandling skal accepteres, er der behov for klare og objektive begrundelser for prioriteringen. Beslutninger om at stoppe projekter, der er tæt på færdiggørelse, til fordel for andre, bør træffes af politikerne og ikke af den enkelte medarbejder. En lovgivning, der favoriserer dansk- eller EU-ejede datacenterprojekter, og giver dem prioritet i køen til strøm, kunne være en mulig løsning





