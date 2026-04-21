Kørselsafgifter og fremtidens trængsel: En kompleks udfordring for danske bilister

Efter to års forsøg med kørselsafgifter debatteres fremtidens transportpolitik. Er roadpricing løsningen på trængsel, eller blot en ekstra skat for borgerne i provinsen?

Resultaterne af det omfattende danske forsøg med kørselsafgifter er nu klar, efter at et politisk flertal i 2020 anmodede om en grundig undersøgelse af, hvorvidt vejafgifter er den rette løsning på den stigende trængsel på de danske veje. Gennem to år har knap 3.000 bilister deltaget i forsøget, som har til formål at belyse, hvordan økonomiske incitamenter påvirker danskernes kørselsmønstre og adfærd i hverdagen.

Dette forsøg markerer en skillevej i dansk transportpolitik, hvor spørgsmålet om trængsel, klima og statens provenu flettes sammen i en kompleks debat om fremtidens mobilitet. Diskussionen er intens, da forslaget om roadpricing vækker stærke følelser blandt borgerne, særligt i relation til retfærdighed mellem by og land. En central del af debatten drejer sig om, hvorvidt kørselsafgifter reelt løser trængselsproblemerne, eller om det blot er en kompleks metode til at øge statens indtægter. Kritikere peger på, at forslaget rammer uforholdsmæssigt hårdt i provinsen, hvor den offentlige transport sjældent er et reelt alternativ til bilen. Mange borgere oplever, at de er tvunget til at bruge bilen på grund af arbejdspladsens placering og dagligdagens logistik med børn og fritidsaktiviteter. Der argumenteres for, at det i stedet ville være mere effektivt at belønne cyklister eller fremme samkørsel, fremfor at indføre en generel beskatning af al kørsel på tværs af hele landet, hvilket estimeres til at kunne koste bilisterne milliarder af kroner. Sideløbende med trængselsdebatten kører en omfattende diskussion om bilismens klimaaftryk. Her bliver debatten ofte teknisk og kompleks, når der sammenlignes udledninger fra elbilsproduktion kontra dieselbilernes drift. Der er uenighed om, hvornår en elbil reelt bliver grønnere end en konventionel bil, og hvor meget produktionen af batterier belaster miljøet. Nogle debattører påpeger, at hvis man ønsker at gøre noget ved CO2-udledningen, bør fokus være på at optimere samkørsel og udnytte køretøjernes kapacitet bedre, fremfor blot at skifte drivmiddel. Samlet set afspejler debatten et samfund i transformation, hvor ønsket om fremkommelighed kolliderer med både økonomiske realiteter og nødvendigheden af en grøn omstilling. Det er tydeligt, at vejen mod en politisk konsensus om roadpricing bliver lang, da de sociale og geografiske forskelle i Danmark er markante, og tilliden til, at afgifterne bliver brugt konstruktivt, er begrænset





